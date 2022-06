Julieta Fierro, astrónoma y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), estará platicando este jueves 23 de junio en punto de las 13:00 horas acerca de la unificación de la física, desde Newton hasta la Teoría de cuerdas, en el ciclo Lecturas estatutarias de la AML.

"Seremos disruptivos en este espacio dedicado a la lengua", dijo bromeando la también divulgadora. “Llevo tantos años siendo miembro que ya puedo echar relajo, la verdad. Al principio yo moría de miedo cada que tenía que hablar, pero ahora ya puedo hacer lo que quiera a estas alturas de la vida”.

Ya de forma más seria, asegura que ella ve a sus compañeros como seres extraordinarios “y ellos suelen escuchar a los académicos del mundo de las letras, con textos muy interesantes, pero yo sería incapaz de redactar de esa manera y menos de leer de esa manera. Nosotros los científicos estamos acostumbrados a platicar y pasar un power point, nuestro sistema de comunicación es alterno”.

Y eso es lo que la doctora propone para esta oportunidad de comunicar la ciencia, específicamente la física. “Tienen que saber que no voy a hablar de gramática, ni de poesía, sino de física, pero tal vez si la escuchan, les llame la atención ver cómo se ha esforzado la humanidad por entender las cosas y cómo vale la pena acercarse a la ciencia de repente y lo fascinante y poderosa que es”.

Explica que de manera constante la física se vislumbra compleja porque de entrada se necesita saber dos idiomas, primero el inglés, porque es la lengua franca de la ciencia, y matemáticas, que es el lenguaje de la naturaleza. Por otro lado, en las escuelas las ciencias se aprenden de manera memorística “y pues la verdad quién ha usado en su vida la tabla de multiplicar del 13 o la tabla periódica de los elementos, yo creo que nadie, ni siquiera los científicos”.

Sin embargo, esta charla buscará explicar cómo la física trata de encontrar las leyes básicas de la naturaleza y expresarlas de manera transparente, sencilla y muchas veces elegante, “porque finalmente la naturaleza funciona sola, como cuando va a nacer un bebé, se sabe que llegará perfecto de forma natural. Finalmente las leyes son diáfanas”.

¿De dónde surgió el tema a exponer?

La Dra. Fierro platica a El Economista que con anterioridad la Gaceta de la UNAM le propuso una charla para explicar la unificación de la física “yo tontamente dije: ´Sí, cómo no´, y me puse a estudiar, pasé un mes preparando aquello y me dije: ´Qué padre está esto´, me encantó el tema, por eso me pareció un gran tema para presentar”.

Dijo que su objetivo es hacerlo interesante, pero a la vez claro, “para que se viera qué fantástica es la física y qué herramientas tan poderosas ha construido. Por eso empecé desde el punto de vista histórico, que siempre es bonito. Cómo Newton dijo ´tiene que caer la manzana a la tierra, y mando un cañonazo y avanza a cierta distancia, pero si doy más velocidad avanza más lejos y más lejos, hasta que podía ser satélite de la tierra´. Hablaba de la Luna, por eso la luna da vueltas, lo mismo pasa con el sol, en ese momento él se dio cuenta que las leyes de la tierra son las mismas que del universo, esa fue una de las primeras unificaciones de la física”.

Agrega que el esfuerzo humano por entender a la naturaleza ha sido enorme, pero llevamos siglos y seguimos sin resolver problemas, pero “justo eso es lo bonito de la ciencia, que no es un dogma que diga: Aquí está toda la verdad, al contrario, la ciencia se equivoca, vuelve a empezar y ese es parte de su encanto”.

Julieta Fierro concluye que es un acierto de la Academia de la Lengua subir las lecturas estatutarias a la red, “porque en esas sesiones se pueden escuchar cosas maravillosas, un Eduardo Matos que habla de descubrimientos arqueológicos, o a Vicente Quirarte leer poesía, cada lectura es fascinante”.

“El que haya salido de la academia y sea para todos es de aplaudirse. En este momento histórico que está viviendo México, donde no necesariamente se aprecia el conocimiento, es muy importante que las personas sepan que hay gente que está haciendo trabajo en todos los ámbitos, en particular en español, que es nuestra manera de comunicar. Es algo gratis que debemos preservar, registrar y cuidar”.

¿Quién es Julieta Fierro?

Desde el 2004 ocupa la silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua. Es astrónoma, divulgadora de la ciencia y una de las investigadoras más importantes de México. Ha sido galardonada con múltiples premios como el Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico; la medalla Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste; el Kalinga de la UNESCO y recientemente la Medalla al Mérito en Ciencias 2021, Ing. Mario Molina, otorgada por el Congreso de Ciudad de México.

La conferencia se transmitirá por la página de Facebook y por el canal de YouTube de la AML https://www.academia.org.mx/ este jueves 23 de junio, a las 13:00 horas.

