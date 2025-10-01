Artistas de Hollywood se lanzan contra la "actriz" Tilly Norwood, creada con IA

El reciente debut de una "actriz" generada por inteligencia artificial (IA) llamada Tilly Norwood, y el interés que su productor ha mostrado por ella entre los ejecutivos de los estudios, provocó el martes una reacción del sindicato de actores SAG-AFTRA, que condenó la sustitución de artistas humanos por "sintéticos".

El revuelo en Hollywood en torno a Tilly Norwood, presentada el sábado en una conferencia de la industria cinematográfica en Zúrich, y la dura reacción del sindicato reflejan el temor que muchos miembros de la comunidad creativa sienten ante la intersección de la IA y el mundo del espectáculo.

La presentación oficial de Tilly Norwood consistió en una aparición de 20 segundos del personaje fotorrealista, una veinteañera ingénua ficticia que no guarda ningún parecido especial con ninguna celebridad real, en un breve vídeo parodia sobre la creación de un programa de televisión generado por IA.

La actriz y productora neerlandesa Eline van der Velden, cuyo estudio de producción de IA Particle6, con sede en Londres, creó a Tilly Norwood, dijo durante su presentación en la Cumbre de Zúrich que el proyecto estaba empezando a llamar la atención.

Tras meses de escepticismo en las juntas directivas, los agentes de talento empezaban a decírselo: "Tenemos que hacer algo con dijo Van der Velden a Variety. Según Variety, aún faltan unos meses para que se anuncie el primer acuerdo de este tipo con una agencia de talentos.

La preocupación por que los actores y guionistas de Hollywood sean explotados, e incluso suplantados, por guiones e intérpretes generados por IA fue uno de los principales temas de la última ronda de negociaciones contractuales de la SAG-AFTRA con estudios y servicios de "streaming".

Las imágenes generadas por ordenador no son nada nuevo en la industria del cine y la televisión, y el software mejorado por IA ha aparecido más recientemente en diversos efectos, como la tecnología de "rejuvenecimiento" que permite a los actores representar versiones más jóvenes de sí mismos.

La capacidad de reproducir de forma convincente una actuación humana en un largometraje con sustitutos de IA aún está lejos.

"Emociones muy reales"

Sin embargo, la perspectiva de que los agentes de talento muestren de repente interés por las figuras creadas por IA suscitó una rápida denuncia de la SAG-AFTRA, que representa a 160,000 actores, locutores, artistas de grabación, dobles y otros talentos.

"La creatividad es, y debe seguir siendo, humana", afirma el sindicato en un comunicado. "El sindicato se opone a la sustitución de artistas humanos por sintéticos".

El vídeo paródico, que apareció por primera vez en julio, consta en realidad de 16 personajes generados por IA. Pero la estrella era Tilly Norwood, una simpática figura de pelo castaño hasta los hombros, ojos marrones, acento británico y perfil propio en las redes sociales.

Un mensaje de Facebook atribuido al personaje exclama: "Puede que sea IA generada, pero estoy sintiendo emociones muy reales ahora mismo. ¡Estoy muy emocionada por lo que viene!"

A los responsables de la SAG-AFTRA no les hizo ninguna gracia.

"Para ser claros, "Tilly Norwood" no es ", dijo el sindicato en su comunicado. "Es un personaje generado por un programa informático que fue entrenado sobre el trabajo de innumerables intérpretes profesionales, sin permiso ni compensación".

Van der Velden trató de disipar esas preocupaciones en un mensaje de la red social Instagram, diciendo que Tilly Norwood "no es un sustituto de un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Como muchas formas de arte antes que ella, suscita conversación, y eso en sí mismo demuestra el poder de la creatividad".

Van der Velden fue más provocadora en una entrevista en julio con la publicación Broadcast International, que la citó diciendo: "Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, ése es el objetivo de lo que estamos haciendo".

No todo el mundo está convencido de que Tilly Norwood tenga tanto potencial. Yves Bergquist, director de IA en medios de comunicación del Centro Tecnológico del Entretenimiento de la Universidad del Sur de California, calificó el revuelo de "tontería".

"Hay mucho nerviosismo y miedo comprensible a que se sustituya el talento", afirma. Pero a juzgar por sus propias interacciones diarias con ejecutivos de Hollywood, Bergquist dijo que había cero interés por parte de "gente seria" en desarrollar personajes totalmente sintéticos.

"Scarlett Johansson tiene una base de seguidores. Scarlett Johansson es una persona", dijo.