Ana Covarrubias Velasco, nueva presidenta del Colmex

El próximo lunes 22 de septiembre, El Colegio de México (Colmex), una de las instituciones más importantes del país dedicadas a la enseñanza, investigación y divulgación de las ciencias sociales y humanidades, realizará el acto de toma de posesión de quien será su presidenta para el periodo 2025–2030: la profesora–investigadora en el Centro de Estudios Internacionales de esta misma institución, Ana Covarrubias Velasco.

De esta manera, la también doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford se convertirá en la segunda mujer en asumir la presidencia de El Colmex en 80 años de historia. Será relevo de quien se convirtió en la primera presidenta de la institución, la doctora Silvia Giorguli, quien desempeñó el cargo por dos periodos, de 2015 a 2020 y de este segundo año a 2025.

De acuerdo con información proporcionada por la institución educativa, Covarrubias Velasco es investigadora Nivel III en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y se especializa en política exterior de México y multilateralismo regional.

“Con su nombramiento, la institución aspira a un futuro más plural, innovador y responsable socialmente, continuando con sus valores esenciales: excelencia académica; formación de alto nivel en ciencias sociales y humanidades; colaboración interdisciplinaria; pensamiento crítico y un profundo compromiso con la sociedad mexicana”, expresó El Colmex a través de un comunicado el pasado viernes, una vez que se hizo oficial el triunfo de la candidatura de Covarrubias por sobre dos candidaturas más.

Entre sus actividades profesionales fuera de la institución educativa, pero que refuerzan su experiencia en el ramo de su dominio, la nueva presidenta de El Colmex es una constante referencia de foros y debates académicos en instituciones universitarias de América, Europa y Asia. Asimismo, ha impartido cursos y diplomados sobre política y relaciones internacionales en el Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El próximo sábado 20 de septiembre, Ana Covarrubias Velasco asumirá oficialmente su gestión, mientras que el lunes 22 de septiembre, en punto de las 10:00 horas, se concretará la ceremonia de toma de posesión.

En el acto protocolario se espera la presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez.