adn40 evoluciona a adn noticias: te hablamos con la verdad

Tras ocho años de consolidarse como un referente informativo confiable, oportuno y ágil, adn40 evoluciona a adn noticias, una nueva etapa que apuesta por la valentía, el periodismo libre, la búsqueda de la verdad y el compromiso absoluto con la sociedad.

En un evento encabezado por Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, y Luciano Pascoe Rippey, director general, adn noticias asumió un compromiso claro: convertirse en el referente del periodismo crítico en México.

Para el público mexicano, la presentación se realizó durante la transmisión de República MX, conducido por Manuel López San Martín, donde se reveló el nuevo foro de adn noticias, diseñado por uno de los productores audiovisuales más reconocidos a nivel mundial: un espacio innovador con cinco sets y más de diez pantallas que ofrecen una experiencia informativa sin precedentes en el país.

Pero el cambio va más allá de lo estético. adn noticias responde a los retos de la era digital, marcada por la desinformación y la manipulación en redes sociales, ofreciendo un espacio de credibilidad, confianza, apertura y libertad de expresión. Además, esta transformación permitirá aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas para fortalecer la conexión con su audiencia.

Detrás de esta evolución prevalecen las voces de nuestros periodistas, quienes con suexperiencia han consolidado la influencia de adn noticias, junto con una nueva generación que aportan frescura, perspectivas distintas y nuevas formas de conectar con el público.

En el evento de lanzamiento se reconoció a destacadas figuras por su contribución a adn y al periodismo en México: Joaquín López-Dóriga, por su defensa de la libertad de expresión en nuestro país, Mónica Garza, por su excepcional trayectoria en TV Azteca y Mariano Martínez Pérez, por casi 19 años de excelencia detrás de cámaras.

La señal de adn noticias continuará disponible en los mismos canales de televisión, además de todas sus plataformas digitales: @adnnoticiasmx y adnnoticias.mx.