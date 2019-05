YouTube anunció que ofrecerá gratis su contenido original, pero con anuncios comerciales para poder llegar a más espectadores y competir en un mercado dominado por plataformas como Netflix y Amazon.

“Para los espectadores de hoy el horario estelar es personal, y nuestro contenido es muy fuerte gracias a la diversidad y riqueza de nuestras incomparables capacidades de plataforma y contenido”, comentó Robert Kyncl, director de Negocios de YouTube.

“Mientras otras compañías están construyendo un muro de pago, nosotros nos dirigimos en la dirección opuesta, y ahora tenemos más oportunidades que nunca para asociarnos con anunciantes y compartir nuestros originales aclamados por la crítica con nuestra audiencia global”, agregó.

Actualmente, YouTube Premium tiene un costo en México de 119 pesos al mes con acceso a YouTube Originals, series y películas originales producidas por la plataforma.

Pero ahora ya no será necesario pagar. YouTube apostará por ofrecer gratis su contenido premium, reforzar su relación con los anunciantes, y regresar de alguna manera, al formato tradicional de la televisión con anuncios comerciales.

Lo que viene para YouTube Originals

YouTube anunció nuevas series originales y especiales que incluyen las nuevas temporadas de Cobra Kai, Kevin Hart: What the Fit y un proyecto secreto con Justin Bieber; nuevos documentales de largo metraje con Dude Perfect, Maluma y Paris Hilton; cobertura aumentada desde Lollapalooza por livestream, y series interactivas: A Heist with Markiplier; BookTube, Could You Survive The Movies?, Retro Tech con Marques Brownlee y otras.

En especial, Cobra Kai , protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka, ha sido un fenómeno al relatar una nueva historia del clásico de Karate Kid, que se retoma décadas después de la original.

“Después de más de 31 millones de visitas del piloto, la serie Impulse regresará con nuevos episodios este año.

“La serie es sobre una niña de 16 años que un día descubre que tiene la capacidad de teletransportarse, y su nuevo poder confirma la convicción de Henry de que realmente era diferente de todos los demás”, señaló.

La música es uno de sus objetivos, y YouTube prepara un proyecto secreto con Justin Bieber que se estrenará el próximo año. Cabe recordar que fue en YouTube donde Justin Bieber se hizo famoso.

“La historia de Maluma, la estrella latina del momento se contará en Lo que era, Lo que soy, Lo que seré, que se estrenará el 5 de junio.

“El documental va a rastrear sus humildes orígenes en Colombia y su evolución hasta la venta de conciertos en estadios por todo el mundo”, comunicó.

Paris Hilton tendrá su película, donde “revelará a la mujer detrás del ícono y arrojará nueva luz sobre nuestra visión de la fama, el poder de las redes sociales y nuestra cultura obsesionada con las celebridades”.

La transmisión de festivales de música ha sido un éxito en la plataforma, por lo que se extenderá la cobertura de éstos.

“Luego de una transmisión en vivo de Coachella que marcó nuevos récords, YouTube incluirá la cobertura del festival Lollapalooza, donde los fanáticos obtendrán contenido personalizado adicional que les dará un acceso único a los artistas de los festivales”, afirmó.

Después del aclamado especial BookTube con Michelle Obama —que obtuvo 1.5 millones de visitas—, BookTube volverá como una serie donde destacados booktubers y youtubers entrevistarán a anfitriones famosos sobre sus libros más vendidos. Y como en cualquier book club, BookTube se reunirá una vez al mes.

“YouTube anunciará más adelante las fechas de estrenos gratuitos adicionales con soporte publicitario para más series originales que serán vistas por la audiencia global”, finalizó Robert Kyncl, director de Negocios de YouTube.

