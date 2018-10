Con más de 30 años de trayectoria artística, primero explorando el surrealismo y poco más tarde evolucionando a la abstracción, la pintora mexicana Yoje Dondich lleva su trabajo por primera vez al extranjero.

Serán 12 obras de su autoría las que integren la muestra Yoje Dondich. La sinestesia de las formas, misma que viaja a Europa para iniciar una itinerancia que dará inicio en la Sala Bruselas de la Fundación Carlos Amberes, en Madrid, España, a partir del 18 de octubre.

Así lo anunció la creadora este lunes en conferencia de prensa en el Palacio de Bellas Artes, acompañada por Bernardo Noval, director de Must Wanted, un proyecto que desde hace tres años ha sumado esfuerzos para respaldar el arte mexicano, tanto al interior del país, acercando a la gente a los grandes referentes mexicanos del arte mundial, como en el extranjero, impulsando fuera de las fronteras a los creadores nacionales.

“Me honra representar a México con esta exposición de arte abstracto. Llevo más de 30 años trabajando en diferentes técnicas de arte.

Hoy por hoy, me siento cómoda al descubrir los colores y las formas, por poder plasmar emociones y sentimientos, a pesar de lo formal que puede ser el arte abstracto. Me he basado en la geometría y en el color para poder expresar lo que aprendí a través de los años”, declaró la artista.

Procesos de cambio

La creadora, con formación profesional en Psicología, refirió que cada una de las piezas se distingue de la otra por su propuesta compositiva de formas geométricas equilibradas con elementos orgánicos, una técnica que comenzó a experimentar con el óleo “Retorno”, que fue incluido en el pool de obras que podrá ser visitado por el público español hasta noviembre próximo.

Explicó que su conversión a lo abstracto se dio de manera gradual. “Creo que todos, en los diferentes papeles que desempeñamos, siempre estamos en una búsqueda; a veces sucede jugando: cuando tienes un pincel en la mano y empiezas a jugar, se dan formas que no preveías pero las empiezas a disfrutar. (El cambio) fue paulatino en mi búsqueda interior”, detalló.

Aceptó que la psicología tiene una fuerte presencia en sus procesos creativos. Dijo que dicha disciplina fue un motor para darle sentido a su obra, “sobre todo cuando hice trabajos surrealistas. En ese momento siempre traté de darles un significado. Actualmente, además de aprender sobre la psicología del color, que es básico para lo que se quiere transmitir; al haber logrado armonía interna, la he podido transmitir en esta obra. Definitivamente hay mucha psicología en mi trabajo”.

Gestiones

Sobre lo que se proyecta después de concluir la exhibición en el país ibérico, dijo que “posiblemente la siguiente sede sea en Milán, lo cual me emociona puesto que Italia es cuna del arte clásico, un lugar en el que, a donde se mire, habrá arte. Creo que (la exposición) será un accesorio muy bello para la ciudad”.

Refirió que espera que la muestra se exhiba en México después de concluida su itinerancia por el viejo continente. Declaró que, aunque aún no se ha concretado un espacio expositivo, “lo más probable es que crezca la obra y haya todavía más cuadros para exhibir”, agregó.

Por su parte, el director de Must Wanted agradeció a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue la responsable de la gestión para hacer posible dicha muestra a través de la embajadora de México en España, Roberta Lajous.

Noval agregó que, así como ahora respalda el trabajo de Dondich, el proyecto que encabeza pretende “promover el arte mexicano sin que sea un cargo para las instituciones sino que realmente lo artistas puedan convertirse en generadores y promotores de su propio talento”.

Para acercarse de inmediato a la obra de Yoje Dondich, el público mexicano podrá visitar dentro del Festival Internacional de Mentes Brillantes la Ciudad de las Ideas, que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla, del 16 al 18 de noviembre, donde habrá una galería de artistas mexicanos para la que Dondich aportará dos piezas.

