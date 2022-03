El actor Will Smith le pidió disculpas la tarde de este lunes al comediante Chris Rock por haberle propinado una bofetada en la gala de los Oscar: "Me equivoqué y estuve fuera de lugar", escribió en un post en Instagram.

El domingo Smith agredió a Rock en la ceremonia del mayor premio de Hollywood luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

"Quiero disculparme públicamente contigo, Chris", escribió Smith, quien el domingo se alzó con el primer Oscar de su carrera. "Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad", agregó.

Smith publicó el mensaje luego de una avalancha de comentarios en las redes sociales comentando la reacción, algunos a favor y otros en contra, y también después de que la Academia de Cine de Estados Unidos condenara en un comunicado el incidente.

"Quiero disculparme también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quien estaba viendo el programa", dijo este lunes Smith.

La Academia anunció también que ordenó una "revisión formal" del incidente que dominó la cobertura de los Oscar.

kg