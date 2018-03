La edición mexicana de la revista Vanity Fair dedicó su portada de febrero a la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, así como a la manera en que supuestamente planea convertirse en la nueva Jackie Kennedy .

El texto está basado en un perfil publicado en abril pasado por la revista GQ, que es editada en Estados Unidos por Condé Nast, lo mismo que Vanity Fair.

Asimismo, la foto de portada de Melania Trump fingiendo que come joyas de un plato, fue publicada por GQ.

El perfil revela detalles sobre la naturaleza de la relación de Melania con el presidente Donald Trump. La ex modelo eslovena afirma: nadie me controla .

Donald me apoya mucho. Si le digo: me voy a dar un baño o me van a dar un masaje, él no se opone , declaró.

Asimismo, Melania Trump rechazó tener injerencia alguna en las políticas de su esposo. Destacó: decidí no entrar en política ni en temas legislativos. Es mi esposo es quien se ocupa de esas cosas. Nadie se entera y nadie se enterará jamás (de los consejos que ella le da a su marido) .

La revista resaltó que Trump y su mujer se conocieron durante el desfile de modas New York Fashion Week.

Hubo mucha química entre nosotros, pero su fama no me impresionó. Es posible que él lo notara , agregó Melania Trump.

