La Universidad Panamericana (UP) campus México anunció el lanzamiento de la nueva licenciatura de Business Intelligence (BI) y, a la vez, el nuevo programa curricular de la Licenciatura en Economía.

La nueva licenciatura de Business Intelligence (BI) tiene la finalidad de dar respuesta a la necesidad de atender la demanda creciente de talento analítico con un alto entendimiento de la estrategia empresarial en las empresas a partir del análisis estratégico sustentado en la ciencia de los datos con perspectiva ética.

En su mensaje, el doctor Santiago García Álvarez, rector de la UP campus México, señaló que “es necesario empatar las estrategias basadas en ciencia de datos e inteligencia de negocios con prácticas éticas y con un entendimiento profundo de la persona y de la sociedad en su conjunto; dialogar con la estadística más dura, entender el comportamiento del consumidor y, al mismo tiempo, no manipular por intereses mezquinos, sino realmente aportar al bien común de la sociedad compuesta por seres humanos con aspiraciones nobles. En eso consiste esta nueva propuesta de la Panamericana”.

“La revolución digital, amplificada por el efecto Covid, requiere mayores herramientas tecnológicas y analíticas para la toma de decisiones en los negocios. Las decisiones actuales, en un mundo globalizado y digital, tienen que estar respaldadas por datos duros y estudios serios. Incluso la venta especializada o segmentada de productos obedece a reglas y tendencias medibles y pronosticables”, añadió el rector.

La licenciatura de BI nace en un momento en que la oferta nacional e internacional de programas empresariales, con base analítica, va en aumento, la Universidad Panamericana encuentra una oportunidad para formar profesionales con un perfil directivo sustentado en la analítica y el criterio humano, expuso la universidad.

El programa de BI tiene su carga curricular principalmente en la estrategia empresarial basada de manera importante en la inteligencia de datos, aportando una visión estratégica de la empresa y una estructura mental para sintetizar los datos. La nueva licenciatura iniciará en agosto del 2021, y se impartirá en campus México, subraya un comunicado.

Nuevo plan de Economía

Por su parte, la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP) anunció el relanzamiento de su carrera de Economía, que será impartida a partir de agosto de 2021 en Ciudad UP-Bosque Real, y formará profesionales con visión integral que les permitirá administrar los recursos adecuadamente, a través de una sólida formación matemática, analítica y humana.

Para celebrarlo, organizó un panel titulado What will the future of Economics look like?, (¿Cómo será el futuro de la Economía?) con la participación de expertos de las universidades de Harvard, Stanford, de las empresas McKinsey & Company y de Cisco México.

El modelo de enseñanza de la Licenciatura en Economía de la Universidad Panamericana combina el conocimiento del ser humano y de su comportamiento con formación ética y matemática.

La nueva propuesta del plan de estudios es innovadora y consta una base sólida de materias con 16 materias optativas, lo cual permite que el estudiante vaya creando su camino según la orientación que le quiera dar a su formación, señaló la UP en un comunicado.

Algunas de las materias optativas son: Pensamiento Estratégico, Economía de la Información, Fundamentos de Dirección, Arquitectura de los Mercados Energéticos, Administración de Riesgos, Economía Espacial y Urbana, Finanzas Internacionales, Políticas de la Disminución de la Pobreza, entre otras.

