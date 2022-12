Ticketmaster enriquece de mala fama

Desde el Corona Capital supimos de gente que no había podido entrar porque sus boletos resultaron duplicados. En el concierto de Harry Styles se dio un caso muy sonado de un chavito al que golpearon los de seguridad de Ocesa por reclamar que su boleto era auténtico”.

Adriana Góchez, periodista.

Sin duda el tema de conversación del fin de semana fue el caos generado el pasado viernes en el acceso al Estadio Azteca para la primera de dos fechas del cantante puertorriqueño Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados del mundo en el 2022.

Durante los últimos meses, las críticas contra Ticketmaster, el sistema más grande de venta de boletos para eventos masivos y prácticamente el único hasta hace algunos años, han ido en aumento. Al menos desde la reactivación de eventos masivos las quejas en redes sociales han sido igual de masivas por la inaccesibilidad de su sistema de boletaje para eventos de alta demanda como el festival Corona Capital, o los conciertos de Harry Styles, Daddy Yankee y, por supuesto, Bad Bunny.

A través de las redes, la tarde del viernes comenzó a elevarse la ola de quejas de asistentes al concierto de Bunny que no pudieron pasar al inmueble, con la explicación de que su boleto ya había accedido al evento, cómo única respuesta.

La periodista Adriana Góchez, presente el viernes y con experiencia en eventos organizados por Ocesa y Ticketmaster, comparte a este diario sus impresiones.

“Alrededor de las cinco de la tarde todo estaba tranquilo (el estadio abrió puertas a las 16:00 horas). Había demasiada gente, pero el flujo era normal. Fue como a las seis que empezaron a aumentar los casos de boletos supuestamente clonados y ahí el personal de seguridad también reportó fallas en el sistema de acceso. A esa hora, frente a la puerta principal había alrededor de 80 personas a las que no habían dejado entrar y gritaban que no se iban a mover porque compraron sus boletos de manera legítima. Fue ahí que la logística cerró los accesos, pero la gente seguía llegando. Ya como para las siete, todo el mundo quería entrar y nadie daba razones del cierre”.

Acto seguido, relata la periodista, en las puertas de acceso se empezó a aglutinar la gente, entre los ya cientos de personas a las que les negaron el acceso y quienes llegaban al concierto cuyo arranque estaba previsto para las 10 de la noche. El caso se hizo mayúsculo entre quienes buscaban entrar por otras vías y quienes en esas otras vías tampoco encontraban solución.

El concierto comenzó a las 10 de la noche y la zona de cancha estaba a no mucho más que el 50% de su capacidad. Mucha gente se quedó sin entrar al inmueble.

Pero el de Bad Bunny no es un caso aislado, confirma Góchez. “Desde el Corona Capital supimos de gente que no había podido entrar porque sus boletos resultaron duplicados. En el concierto de Harry Styles se dio un caso muy sonado de un chavito al que golpearon los de seguridad de Ocesa por reclamar que su boleto era auténtico”.

La Profeco toma cartas

Las quejas vertidas en redes sociales son interminables. “Fraude, lo compré en Ticketmaster y ya en la fila la chava de la entrada con una actitud prepotente y déspota me dice que está clonado mi boleto, me lo arrebata y me lo rompe con saña. Esto es un fraude, éramos miles saliendo”, compartió Juan en redes sociales, acompañando un video como respaldo.

“Y una vez más en la cara de todos, el sujeto de playera fosforescente recibiendo más de 12 boletos generales. No se tuvo que formar y recibía los boletos de manera rápida. Esto es en la Mixup de Parque Tezontle”, difundió otro usuario mostrando imágenes.

Mientras tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que como respuesta a su requerimiento Ticketmaster declaró: “los inconvenientes del viernes en los accesos el inmueble fueron consecuencia de la presentación de un número considerable de boletos falsos, así como la operación intermitente de su sistema, lo que motivó que a espectadores con boletos legítimos les fuera negada la entrada”.

Por lo anterior, el sistema se comprometió a reembolsar el costo total del boleto a los consumidores que hayan adquirido boletos legítimos y que no hayan podido acceder al concierto. Asimismo, informó la Profeco, Ticketmaster deberá otorgar una compensación no menor al 20% del costo de cada boleto para las personas que no lograron ingresar.

El contexto también da razones

En 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación por posibles “prácticas monopólicas” en la industria de los espectáculos contra Grupo CIE, operador de Ocesa y del sistema Ticketmaster en México.

Ello desató una serie de inestabilidades para CIE y retrasó la venta de Ocesa al gigante de los espectáculos en el mundo Live Nation, cuyas pretensiones se hicieron saber desde 2019 pero no pudieron concretarse sino hasta diciembre de 2021. Sólo entonces Live Nation fue dueña del 51% de las acciones de Ocesa cuyo gran negocio, se dice, no son las casi 15 sedes de eventos masivos bajo su poder, sino las sumas que mueve el sistema Ticketmaster.

Profeco contra Ticketmaster

Profeco lanzó una convocatoria de “Acción colectiva en contra de Ticketmaster” para quienes hayan sufrido la cancelación unilateral de su compra o una negativa de devolución del monto pagado. Es posible enterarse a detalle en el siguiente enlace: bit.ly/3iQnsls

ricardo.quiroga@eleconomista.mx