Hace dos años que David Bowie, un icono musical que inspiró a miles de músicos y ganó el corazón de cientos de fanáticos, murió. Sin embargo, el legado de un intérprete tan legendario no desaparece tan fácil, en especial de la memoria de quienes vibraron con las irresistibles notas de sus canciones.

Es por eso que Bowie, también conocido como “El camaleón del rock”, se apropiará de la Ciudad de México a través de la exposición Startman, que se inauguró el 22 de marzo en el Foto Museo de Cuatro Caminos.

Guadalupe Lara, directora del Museo, comentó con un tono emocionado, en conferencia de prensa, que esta exhibición es chispeante, innovadora y simplemente imperdible. “Para el Foto Museo es emocionante albergar una exposición inspirada en uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop”. Y agregó que éste es uno de los principales objetivos de este espacio cultural: “El Museo busca presentar eventos y exhibiciones innovadoras, que despierten la curiosidad por descubrir nuevos y fascinantes mundos, en esta ocasión toca el turno de Startman”.

A través de la lente del fotógrafo Mick Rock, uno de los artistas preferidos por Startman (como también se conocía a Bowie), podremos observar diferentes facetas del legendario músico y compositor británico. La muestra se compone de 80 fotografías, algunas son imágenes inéditas, que serán un auténtico delirio para los fanáticos. Y quienes no lo sean, no podrán evitar sentirse seducidos por esta travesía visual que nos adentra en el universo de Ziggy Stardust.

En conferencia de prensa, Mick Rock recordó cómo a través de las fotos y las canciones del álbum “The rise an fall of Ziggy Stardust”, David Bowie se transformó en este icónico personaje. También comentó que trabajar con David era simplemente perfecto, porque el cantante era increíble y natural: “sabía que tenía que ser fotografiado y esperaba la dirección… si David iba a hacer algo lo hacía…era increíble en todo lo que realizaba”. Por supuesto, la creatividad luminosa del músico no podía quedar fuera de la jugada, pues era una de sus mejores cualidades: “Trataba de sacar lo mejor de cualquier persona que trabajara a su lado y lo llevaba a un nuevo nivel para hacer lo mejor posible”, rememoró Rock.

¿Quieres más de Bowie?

Pero además del recorrido fotográfico, los visitantes se encontrarán con una instalación a gran escala del icónico Ziggy Stardust, el Oddity Room y el Infinity Room. ¿De qué se trata esto? Bueno, el Oddity Room es un espacio en donde a través de mapping podremos conocer más de la vida musical de Bowie y sus personajes, por medio de un timeline. Mientras que el Infinity Room será la zona favorita de los amantes de las selfies, pues es un área diseñada para tomarse fotos y compartirlas en redes sociales, usando el hashtag #BowieExperience.

Pero lo mejor es que cada jueves y sábado se presentarán grupos y DJs que, a través del mejor legado de Bowie: la música, nos llevarán a un recorrido acústico por la vida del inolvidable Startman.

No se pierdan la exposición Startman en el Foto Museo Cuatro Caminos, del 22 de marzo al 30 de abril. El costo del acceso general es de 150 pesos.

**DATOS**

Quién es Mick Rock

Un talentoso fotógrafo inglés que además de seguirle el paso a David Bowie, inmortalizó a través de la cámara a conocidos personajes de la industria de la música; como los grupos Queen, Los Ramones, Talking Headsy The Sex pistols, y a músicos como Iggy Pop, Lady Gaga, Alicia Keys y Sud Barret, vocalista de Pink Floyd. Además ha trabajado en el cine, en películas como Shortbus y la aclamada The Rocky Horror Picture Show.

