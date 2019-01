El equipo de desarrollo de contenidos de Televisa trabajará en coordinación con Endemol Shine Boomdog en un nuevo estudio en la Ciudad de México, para crear y coproducir series originales, tras un acuerdo entre ambas productoras.

El presidente y head of studio de Televisa Estudios, Patricio Wills, y el presidente de Endemol Shine Latino, Laurens Drillich, indicaron que el convenio contempla el desarrollo y producción conjunta de programas, series y formatos originales de Endemol Shine Group, enfocados a los mercados de México, hispano de Estados Unidos y el resto del mundo.

La primera coproducción que realizarán por este acuerdo será Hijos de tigre (2019) y seguirá coproduciéndose Me caigo de risa (Anything Goes), cuya tercera temporada transmitida por Televisa en México concluyó el 9 de agosto, cada capítulo fue visto en promedio por 1.8 millones de personas.

El formato más reciente coproducido por Televisa y Endemol Shine Boomdog fue la sexta temporada del show de talentos Mira quién baila, el cual se transmitió por Televisa y Univision.

Entre los principales formatos de Endemol Shine adaptados y distribuidos por Televisa, cuya alianza proviene desde el año 2002, se encuentran Big Brother, Operación triunfo, Factor miedo y Los exitosos Pérez, se informó en un comunicado.

“Televisa y Endemol tienen una relación de 17 años. Agradecemos la confianza que una productora internacional de la talla de Endemol pone en Televisa para coproducir para el mercado mundial”, mencionó Patricio Wills.

Endemol Shine reconoció la experiencia y liderazgo mundial de Televisa en la generación y difusión de contenidos audiovisuales en español, que tan sólo el año pasado fue la señal más vista en México y sus contenidos fueron los más vistos en la televisión latina de Estados Unidos.

“Endemol Shine tiene una larga y exitosa historia con Televisa y estamos encantados de continuar esta relación con este nuevo acuerdo sin precedentes. Nuestro equipo en Endemol Shine Boomdog, con sede en la Ciudad de México, ya está desarrollando nuevas series prometedoras con el equipo de Televisa y esperamos lanzarlas con éxito juntos”, indicó Laurens Drillich.