UNAM pone en marcha su Observatorio Teatral

Teatros en México: la precariedad tras bambalinas

La Universidad Nacional Autónoma de México encuestó a 105 foros de todo el país, los resultados muestran que la mitad de los trabajadores fijos no tiene acceso a los derechos laborales básicos; que 63% de los teatros no tiene seguros contra accidentes para el público, y que 65% no tiene sistema de boletaje electrónico.