Es un libro descomunal. De tapa dura, con dimensiones frontales de prácticamente 40 por 30 centímetros y un grosor de más de 600 páginas que dan un peso de casi seis kilos y medio. Su contenido es el resultado de siete años de investigación a seis manos, con cientos de fotografías, textos extraídos de diarios y correspondencia, pero sobre todo por las 152 obras plásticas —todo el universo Kahlo—, todas y cada una comentadas como parte de un encargo especial de documentación sin parangón.

Se trata del libro Frida Kahlo. Obra pictórica completa, editado por Taschen, escrito a seis manos por las historiadoras del arte Andrea Kettenmann y Marina Vázquez Ramos, así como por el curador Luis-Martín Lozano, especialista en Frida Kahlo, editor del volumen y comisionado directamente por el alemán Benedikt Taschen, fundador de la editorial alemana, para su ejecución. El ejemplar fue presentado la tarde de este lunes en La Casa Azul – Museo Frida Kahlo y tiene una publicación inicial en español, inglés, alemán y francés y un tiraje de salida de 30,000 ejemplares.

El libro, dijo Lozano, forma parte de una serie de monografías de artistas emblemáticos en la historia del arte que Benedikt Taschen ha trabajado desde hace varios años. El primero de ellos fue un volumen dedicado a Leonardo da Vinci. “En esta serie además están Miguel Ángel, Velázquez, Caravaggio, Vermeer, Brueghel, Rembrandt, Klimt, Schiele, Frida y Diego. México tiene dos lugares de honor en esa lista, y además la primera mujer artista”, declaró el historiador. “No solo por el valor artístico de su trabajo, sino porque a título personal Benedikt tenía recuerdos de niño, cuando había estado en México, en La Casa Azul. Visualizó un esquema donde un libro de este tamaño y con este costo de producción tenía que tener artistas con un alcance internacional”.

La obra editorial sobre la vida y obra de Frida Kahlo es amplísima, pero este libro, destacó Lozano, es el primero en toda esa abundancia de referencias en el que se reúne toda su obra comentada. “Ante tanto libro que aborda su biografía, su personalidad, el personaje, sus amantes, sus novios, los vestidos, las joyas, todos estos aspectos personales de ella, no había uno solo que discutiera y analizara cada una de las pinturas. Me parecía como historiador del arte que era una enorme deuda y por otro lado me resultaba increíble que no hubiera investigación en ese campo, siendo que la pintura es el motor de todas experiencias, emociones y sensibilidades de Frida Kahlo”.

La obra, por si fuera poco, conjuga una selección de las múltiples fotografías tomadas a la artista y extractos textuales de su correspondencia y su diario.

Lo que construye la biografía de Frida

Para la fotógrafa Cristina Kahlo, sobrina nieta de la artista, hay tres fuentes fundamentales que han ayudado a conformar la biografía de Frida Kahlo. Por un lado, se encuentra la correspondencia que Frida sostuvo con sus familiares y amigos, con infinidad de cartas de puño y letra con temas personales, políticos y artísticos. En segundo lugar, apuntó, está el diario de la artista que está vinculado de manera estrecha con su obra pictórica y emblemática por autorreferencial. Y como tercer elemento, y no menos importante, está la fotografía.

“A la fecha es incontable el número de fotografías que se conocen, imágenes de las cuales encontramos una muy fina selección a lo largo del libro en las que se va estableciendo un diálogo entre la obra y la imagen fotográfica”, explicó.

Y es que, naturalmente, la presencia de la fotografía en la casa de la familia Kahlo Calderón fue común. Los retratos que de ella hacía su padre son evidencia de que Frida aprendió a posar para la cámara desde muy temprana edad, lo cual, añadió su sobrina nieta, tuvo una repercusión fundamental en la conformación del mito Kahlo.

“A partir de los años 20, el arte fotográfico estaba posicionado también dentro de los ámbitos culturales y, desde luego, Diego y Frida, siendo desde su matrimonio una de las parejas más emblemáticas y representativas dentro del arte mexicano, generó que innumerables artistas de la fotografía buscaran retratar la vida de ambos en sus peculiares y atractivos espacios de vida”, explicó.

En resumen, Cristina Kahlo expresó que es posible escudriñar en los vínculos afectivos de Frida a través de su obra, su diario y cartas, pero es mediante la imagen fotográfica que se confirma la narración. El magnetismo de Kahlo permitió que grandes personajes de la historia y la cultura, así como la familia y amigos formen parte de la vasta iconografía visual del mundo Kahlo y que se vierte en el libro. Pero no solo eso, también hay lugar para los animales tan queridos de la artista, inquilinos de La Casa Azul, como el perico Bonito, los monos Caimito del Guayabal y Fulang-Chang, el venado Granizo y los xolos, todos inmortalizados en la obra plástica. Todo eso está vertido en el ejemplar.

