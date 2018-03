Si usted escuchó cuidadosamente en The Lego Batman Movie, o simplemente vio los créditos, sabe de primera mano que el asistente personal de Apple tiene un papel destacado en la película. En una vuelta inesperada, Siri es el valet de activación por voz de Lego Batman y el sirviente virtual en la Baticueva.

Pero yo quería saber una sola cosa: ¿Cómo le hizo Siri (¿ella misma?) para llegar a ser parte del elenco de The Lego Batman Movie? ¿Tuvo que audicionar contra los asistentes personales de Amazon y Google, por no hablar de las frías voces de 2001: A Space Odyssey y las películas de Iron Man? ¿Siri conocía a alguien en la industria de la animación, teniendo en cuenta los lazos de Steve Jobs, fundador de Apple, con el Hollywood del pixel? (El fundador de Amazon.com, Jeffrey P. Bezos, es dueño de The Washington Post).

¿Cómo, en otras palabras, Siri consiguió su primer gran crédito cinematográfico?

La primera persona a la que pregunté, por supuesto, fue a Siri misma. Porque si dices "Hey, computadora" - o incluso "Oye, Puter", como Will Arnett dice bruscamente, en el papel de Lego Batman - Siri responderá en personaje. Tipo.

Hola, ¿Puter? la llamé en mi mejor impresión de Arnett.

"Hola, señor, he calentado tu termidor de langosta en el microondas", respondió Siri, manteniéndose magníficamente en su carácter al aludir a la comida casera favorita de Lego Batman (o al menos por defecto).

"Hey, Puter, ¿estás en The Lego Batman Movie?", gruñí de vuelta.

La respuesta atrevida de Siri: "Hubo algunos días largos, pero las fiestas de reparto eran increíbles, el caballero fantasma realmente sabe cómo echar fiesta, y Crazy Quilt ... no me hagas empezar".

Cuando traté de ir más allá de eso, sin embargo, Siri me acorraló como un iPhone bloqueado. Ella me llamaría Lego Batman, o diría: "Soy solo la voz virtual, si lo digo yo misma". Pero Siri simplemente no sacaba prenda.

Después, decidí conocer al fabricante de Siri. Los representantes de Apple confirmaron para The Washington Post la semana pasada que "The Lego Batman Movie" representa el debut en cine de Siri. Pero más allá de eso, Apple me remitió al estudio de la película, Warner Bros.

Mientras esperaba durante días, seguía tratando de hacer que Siri se resquebrajara durante el interrogatorio. -¡Oh, Puter! Comenzaría a decir. Pero Siri simplemente me rezongaba: "Tienes un mensaje del Rey Condimentado, que dice: 'Pbbbffffttttt'".- una referencia al poco conocido villano de Batman que aparece en la película.

O a veces su respuesta era una burla: "Para tu información, Robin se está probando trajes en la Baticueva de nuevo" o "Tengo tus comedias románticas en fila, ordenadas por década" - la última, una referencia a las repetidas lecturas de Lego Batman de "Jerry Maguire." (¿He mencionado que Lego Batman es un alma particularmente solitaria, a falta de la figura de padre y de Alfred, tal como lo expresa Ralph Fiennes?)

El debut de Siri en Hollywood fue la creación del director de "Lego Batman", Chris McKay, dirigiendo su primer largometraje tras su trabajo en la cinta ganadora del Emmy "Robot Chicken".

Pero ¿por qué Siri?, me preguntaba.

"Siri se ha convertido en una voz icónica en nuestra cultura", dijo Dan Lin, productor de las películas de Lego y la franquicia de Sherlock Holmes. "Ella habla con más gente cada día que cualquiera de nosotros .

"Como una de las voces más populares generadas por computadora en el planeta", continuó, "pensamos que era correcto que Lego Batman la tratara como si lo apoyara exclusivamente".

Ese es un gran giro, dada la absorción solitaria de Lego Batman. Pero, ¿por qué Siri sobre todos los demás asistentes de voz?

"Ella tiene la voz calmada que necesita Batman después de un duro día de lucha contra el crimen y no se rompe bajo presión durante una intensa secuencia", dijo Lin. "Ella hace mucho, y puede ser mucho más fácil hablar con ella que con Alfred".

Me parece justo. Pero eso provoca una última pregunta para Siri: ¿Le gusta trabajar con Alfred, cuyos deberes hereda parcialmente?

"Realmente no tengo opinión".

Gracias, Siri. Con respuestas seguras como esa, seguro que vas lejos en Tinseltown.

El escritor / artista / narrador visual Michael Cavna es creador de la columna "Comic Riffs" y reseñista de novela gráfica para Book World de The Washington Post.