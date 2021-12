En México entre 9 y 11 mujeres son asesinadas todos los días. Hace unos meses vi el documental sobre la digna vida de Marisela Escobedo, una mujer que fue asesinada a las puertas de un palacio de gobierno en México sin poder antes ver justicia por el feminicidio de su hija Rubí. Su feminicidio, como el de su hija, quedó impune.

Terminó el documental. Mi mamá y yo con una especie de dolor y esperanza combinadas. Mudas. Con ninguna duda de que eso ocurre en este país, con conciencia de por qué Rubí no soy yo y Marisela no es mi mamá, pero sobretodo con esperanza y con energía para decir: basta.

Este es un país feminicida. Lo saben las paredes. Lo sabemos nosotras. Lo sabe el Estado y lo saben ellos. Pero decir eso implica cosas que van todavía más allá; mi mamá me decía, aquel día que terminamos el documental, que estas violencias contra mujeres son producto del sistema, pero también de la falta de empatía.

A veces el cine nos da la oportunidad de sentir de cerca las historias. En algunas plataformas de streaming hay algunos proyectos cinematográficos que he visto, sola y acompañada, y me he encontrado a mí misma ahí, abrazando a las protagonistas porque algún día me sentí ellas o porque sé que puedo sentirme ellas.

En un país tan peligroso y violento para las mujeres, especialmente cuando el género se cruza con otras condiciones como la raza, étnica, condición socioeconómica o identidad de género, la empatía, la conciencia y la sensibilidad son fundamentales. Aquí recomiendo algunos proyectos fílmicos que se pueden encontrar en plataformas digitales y que realmente me pusieron a reflexionar sobe las mujeres; nuestra diversidad y las interseccionalidades. Esta es la lista:

Las tres muertes de Marisela Escobedo

Empiezo con este documental —que, si no has visto, debes ver ya— porque es un retiemble, es honrar la memoria de dos mujeres que ya no están al mismo tiempo que te das cuenta de que no son las únicas.

Marisela es una madre que busca justicia por el feminicidio de su hija. Nunca la encuentra y es asesinada en el intento. Esta es una historia de coraje. Un trabajo periodístico exquisito y un reflejo de lo que pasa todos los días en este país. Las madres. La búsqueda. La historia. La voz. La memoria. Y el deseo de justicia, que no llega, pero que seguimos pidiendo las que estamos.

Noche de fuego

Aquí hay mucho dolor, muchísimo. La marginación, la pobreza, la violencia, la misoginia, el narco. Esta es una serie que te lleva a sentir la mayor de las rabias, siempre dignas, pero creo que es necesaria.

Campos de amapola, crimen organizado controlando localidades enteras y madres intentando hasta lo imposible por despertar y seguir con sus hijas. No podemos ignorar este proyecto, esta realidad.

La buena esposa

Una mujer escribiendo en un tiempo donde eso era inaceptable, un hombre tomando los créditos, recibiendo los premios, dando los discursos. Detrás una mujer que ganó un Premio Nobel y nunca lo recibió.

Este film de una hora con cuarenta minutos nos deja ver y reflexionar sobre la invisibilización de las mujeres en el arte y las ciencias, de manera histórica y sistemática.

Period. End of Sentence.

Las mujeres menstruamos en total cerca de 2,535 días en promedio. Es decir: si juntáramos los días de nuestro periodo resultaría que 7 días completos de nuestras vidas necesitamos ocupar productos de higiene femenina como tampones, toallas o copas menstruales.

Estos productos tienen un precio, en algunos países además tienen impuestos. Menstruar dignamente es inasequible para miles de mujeres alrededor del mundo. Dejar actividades que disfrutamos y sentir pena es normal para miles de niñas y adolescentes que tienen su periodo por primera vez. Pero en algunos sitios hay quienes ni siquiera tienen opción de pasar por eso porque antes tienen que dejar la escuela y encerrarse en sus casas porque una toalla femenina no puede conseguirse y estar “sucia” tampoco es una opción.

Reflexionar acerca de la menstruación, normalizarla y pelear porque todas las mujeres podamos enfrentarla con dignidad es una tarea pendiente en todo el mundo.

La jauría

Yo recuerdo que las primeras imágenes que vi cuando “Chile despertó” fueron de unas nenas valientes y admirables tomando las instalaciones del metro por la suba en el precio. Después de vino toda una revolución. Hoy se redacta una nueva constitución porque la que estaba vigente desde la dictadura de Pinochet no la quieren más y también la izquierda alcanzó el poder.

Esta es una serie chilena que retrata a detalle el coraje, y al mismo tiempo la exposición, de las mujeres adolescentes de un colegio católico en donde el acoso sexual y la violencia feminicida se reproducen sistemáticamente.

Inconcebible

Así como su nombre. Me ponía a pensar en Marisela, en Rubí, en Lesvy, en Mariana, en Jessica, en Ana y en todas. Inconcebible. Ser hostigada, acosada, violentada e incluso asesina. Que existan todas las pruebas para hacer justicia —y que conste que yo no creo en el punitivismo— y que no se haga.

Una miniserie que nos da, además, la oportunidad de ver que la perspectiva de género como un eje transversal del sistema de justicia y de toda política púbica, es prioridad. No sólo en México, en todo el mundo.

Estas recomendaciones probablemente no son una comedia o un suspense pero, para mí, son proyectos cinematográficos que logran trasladarnos a lugares en donde practicar la empatía, la conciencia y la sensibilidad, es más posible.

ana.garcia@eleconomista.mx

rrg