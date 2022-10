Seguimos en el siglo XIX en temas de gestión cultural: Conecta Cultura

“Nos toca, como sociedad civil, apropiarnos de la declaración de Mondiacult y exigirle a nuestras autoridades que tengamos una especie de informe sobre cómo van los avances de los 22 puntos redactados”,

Victoria Contreras, directora de Conecta Cultura.

La gestora cultural Victoria Contreras es licenciada en Relaciones Internacionales y fundadora de la asociación civil Conecta Cultura, gestada en 2010 como una oficina especializada en la cooperación cultural internacional para inyección cultural, en una era que clama por un cambio de orden en la manera en la que se gesta y sostienen las expresiones culturales, con la puesta en primer orden de las empresas culturales y el desvanecimiento de los Estados como único sistema de gestión o sostén cultural.

En unos días, del 23 al 25 de octubre, Contreras tomará parte como ponente de la Culture Summit Abu Dhabi, organizada por el Departamento de Cultura y Turismo del emirato, con portavoces de la cultura de todo el mundo para conversar sobre los tantos alcances, proyecciones, posibilidades y obstáculos del ejercicio cultural y su administración, todo esto como uno de los ecos de la cumbre Mondiacult 2022, efectuada en septiembre pasado en la Ciudad de México y para la que Contreras fue convocada por Cultura federal como parte del grupo de expertos asesores para el diseño del encuentro desde la sociedad civil.

Por su experiencia en la búsqueda de fondos en la cooperación internacional para la cultura, Contreras participará en la mesa “Ecosistemas Culturales y Creativos: Prospectiva Futura" junto con especialistas de Reino Unido, Francia y Arabia Saudita. En vísperas de su abordaje con rumbo a Emiratos Árabes Unidos, El Economista conversa con la gestora sobre los nuevos bríos en el sector.

Diversificar los recursos para la cultura

“Lo que nosotros habíamos visto (en el origen de Conecta Cultura) es que no existían asociaciones civiles o empresas culturales que trabajaran con los fondos de la cooperación internacional. El abanico de servicios es muy amplio y por eso decidimos meternos en el tema de cultura y, en particular para la innovación, porque sentíamos que los discursos o la manera de hacer gestión cultural en México estaba muy anclada a las maneras del siglo XIX. Tenemos una política pública cultural envejecida”, señala.

A lo largo de los años de la A.C., anota Contreras, “nos dimos cuenta que obtener fondos por la vía internacional era mucho más fácil que competir por los pocos fondos que había por parte del Estado mexicano en cultura. Hay mucha gente compitiendo por mínimos recursos”.

La fuente de ingresos para la cultura debe diversificarse, es una urgencia del panorama actual para la cultura. “Hoy en día hay una reconfiguración con nuevos jugadores que están entrando al tema de las industrias creativas. Parece que fue evidente con la pandemia que hay un espacio de oportunidad no solamente para protección de los contenidos sino también para los negocios”, dice.

Ahora bien, “no deberíamos dejar que el Estado renuncie a algo que además es una obligación constitucional. Si nos posicionáramos en el siglo XXI, el Estado debería de facilitar los procesos y no decidir sobre qué se programa en cultura de acuerdo a un panfleto o a un interés político específico. Porque me parece incluso que el uso de cultura comunitaria en México ha sido panfletario y ojalá que eso se empiece a abandonar. Debería de haber la posibilidad de que, así como los gestores buscaremos maneras para diversificar recursos, los contenidos puedan ser diversos y acordes al siglo XXI, que no sufran censura”.

Considera que no ha sido difícil desmantelar de la mente de los gestores culturales actuales la visión decimonónica de que el Estado lo resuelve absolutamente todo, aunque ahora con menos recursos y más requisitos burocráticos.

Para facilitarse nuevas fuentes de financiamiento de la cultura, como las provenientes de la cooperación internacional, precisa, es menester alfabetizarse en estos procedimientos y las prioridades de los distintos países que podrían participar de un financiamiento.

Ahí se tiene que mejorar el fortalecimiento de capacidades para los gestores culturales, porque cuando queremos entrar en espacios empresariales o internacionales para la búsqueda de recursos, nuestras competencias son mínimas”.

Sobre la participación del 3.1% de la cultura al PIB nacional antes de la pandemia, evalúa, “cuando lo desagregas te das cuenta que no la sostiene el Estado, lo sostienen las familias y los que asistimos a los encuentros y eventos y pagamos la taquilla”.

Y por último, señala: “el reto para el gremio cultural es saber cómo externar el mensaje sobre la esencialidad de la cultura en todos los campos, puesto que solo así será posible aterrizar un Objetivo para el Desarrollo Sostenible 18 que hable exclusivamente de cultura”.

Ve más información sobre la Culture Summit Abu Dhabi en este enlace: https://www.culturesummitabudhabi.com/en/default.aspx

Los pendientes culturales en México según Victoria Contreras:

Innovación en los emprendimientos culturales hacia la digitalidad.

Asimilación y legislación sobre las Inteligencias Artificiales.

Política pública para la moda sostenible.

Legislación fiscal y para el mecenazgo.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx