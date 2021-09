La mañana de este lunes la conferencia matutina desde Palacio Nacional fue breve y enfocada en temas culturales, en particular en la presentación de los actos de conmemoración por los 200 años de la entrada del Ejército Trigarante a la capital mexicana el 27 de septiembre de 1921, como el acto que materializó la consumación de la Independencia de México.

Con este fin, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cedió la mayor parte de la conferencia a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, y al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, quienes ofrecieron detalles sobre los esfuerzos de la presente administración en la recuperación del patrimonio mexicano en el extranjero y adelantaron los detalles de “La grandeza de México”, una exposición con dos sedes y más de 1,500 piezas que ofrecen un relato diverso de nuestra historia y del cual destacan más de 900 piezas recuperadas en los últimos años.

Patrimonio histórico recuperado

Frausto Guerrero hizo hincapié en la labor de la protección y recuperación del patrimonio cultural que se encuentra fuera de nuestras fronteras. Compartió que de diciembre de 2018 a la fecha se han repatriado 5,746 bienes, de los cuales 5,149 son arqueológicos y 597 son históricos.

“En los últimos días hemos sido testigos de casos particulares. Este 16 de septiembre estábamos en pleno desfile militar y como regalo de la Independencia nos llamaron de Italia para informarnos que se logró detener una subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas de las culturas maya, tolteca, teotihuacana, azteca y mixteca. Ocho piezas ya se habían subastado, pero todas fueron aseguradas y están en proceso de repatriación a nuestro país, un acto sin precedente”, refirió la funcionaria y agradeció a la Unidad de los Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural.

Amplió que México está haciendo alianzas internacionales para que más piezas retornen a nuestro país. El objetivo, dijo, es que no se repitan casos como el ocurrido recientemente en Múnich, Alemania, en una subasta en la que 24 piezas de origen prehispánico fueron puestas a la venta pese al pronunciamiento internacional y las denuncias correspondientes de nuestro país.

“Si bien la subasta se realizó, resultó un fracaso comercial por lo que el llamado a la sensibilización de posibles compradores no fue en vano. México está librando una batalla para que se entienda que el patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta, no tiene precio. Hacemos un llamado a autoridades y a coleccionistas para suspender estas acciones que no solo son ilegales sino que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones”.

Presentan una exposición dual

De esta manera, Frausto dio pie a la presentación de la exposición “La grandeza de México”, una magna exposición con dos sedes con más de 1,500 piezas de las cuales más de 900 serán vistas por primera vez por el público en nuestro país, provenientes desde el extranjero en traslados temporales o de bodegas de resguardos y decomisos. Las dos sedes en cuestión son el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Museo Nacional de Antropología.

“No es casualidad que las raíces vivas de México estén emergiendo para reconocerse como una civilización que nunca fue vencida, sino que resiste con dignidad y fuerza”, concluyó Frausto Guerrero.

En su uso de la palabra, Diego Prieto Hernández dijo que “quisimos dar un panorama general de la inmensa diversidad del patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico de nuestro país".

Adelantó que la exposición que en el Museo Nacional de Antropología tiene cinco ejes temáticos: El territorio, La espiritualidad, La persona, El simbolismo y Los caminos de la libertad; mientras que en la sede de la SEP se optó por una visión del sureste y al área maya, el altiplano y el norte de México, así como un módulo general para documentar los procesos del pueblo mexicano.

Asimismo, el funcionario anunció la publicación del libro “México, grandeza y diversidad”, con ensayos de más de 30 especialistas del INAH sino de la UNAM, la UAM, la UAQ y el INEHRM. El traje será de 130,000 ejemplares para su distribución masiva. El ejemplar, detalló, será presentado en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que arranca sus actividades este miércoles en el Museo Nacional de Antropología.

En circulación, monedas conmemorativas

Acto seguido, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, presentó tres monedas conmemorativas, una de ellas sobre la llamada fundación lunar de México-Tenochtitlan, pese a al rechazo de los especialistas en el tema; la segunda, sobre los 500 años de memoria histórica del país y una más por el Bicentenario de la Independencia del país. A partir de hoy, dijo la secretaria, el Banco de México las pone en circulación.

Adicionalmente, el secretaria de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, adelantó que la noche de este lunes se llevará a cabo la representación histórica en el Zócalo capitalino sobre siete pasajes de nuestra historia, desde el periodo prehispánico, pasando por el Virreinato, el movimiento de Independencia, entre otros, hasta la firma del Acta de Independencia en 28 de septiembre de 1821.