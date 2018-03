El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió este viernes su duelo verbal con el ex gobernador de California y su sucesor en el programa The Celebrity Apprentice de NBC, Arnold Schwarzenegger.

Sí. Arnold Schwarzenegger hizo realmente un mal trabajo como gobernador de California y peor aún en The Apprentice (...) ¡pero al menos hizo un gran esfuerzo! , escribió en su cuenta de Twitter.

Trump pidió la víspera al público estadunidense rezar por Schwarzenegger para que mejorar el descenso de sus ratings como su sucesor en el programa El Aprendiz .

Trump, quien participó como orador central en el tradicional Desayuno de Plegaria Nacional, aprovechó el foro para resaltar el tremendo éxito que tuvo como estrella del programa de Reality TV de la cadena televisiva NBC.

Cuando busqué la presidencia tuve que dejar el show (...) Y contrataron una gran, gran estrella de cine, Arnold Schwarzenegger, para ocupar mi lugar y como le ha ido , presumió.

