A pesar de que María Novaro, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) anunció el cierre de FilminLatino por ser “una decisión fundamentada” con “razones de peso” y “cifras contundentes”; ahora, la Secretaría de Cultura (SC) decidió que no era una buena decisión.

“FilminLatino continuará en virtud de garantizar el derecho de las audiencias al acceso al cine mexicano”, señaló la SC mediante un comunicado que tituló: Posicionamiento conjunto de la Secretaría de Cultura y el Imcine.

“FilminLatino es una plataforma viva que ha permitido el encuentro entre el cine mexicano y las audiencias en la red. La política de la Secretaría de Cultura es clara al reconocer que una institución sólo es fuerte en la medida que sirve a la comunidad a la que se debe”.

Aunque, las autoridades señalaron que revisarán el desempeño de la plataforma en alianza con Filmin, empresa española a la que le han pagado alrededor de 25 millones de pesos por tres años.

”Buscaremos el diálogo con todos los actores interesados para revisar el desempeño de FilminLatino y, en su caso, plantear alternativas para la distribución del cine nacional e internacional, con el objetivo de mantener el derecho de las audiencias a salvo”.

Caro y con pocos suscriptores

¿Qué sucedió? Tras filtrarse a los medios la noticia del cierre de Filminlatino, se desataron críticas hacia la nueva titular de Imcine que no tuvo más remedio que recular ante la presión de las redes sociales y personalidades como: el director Arturo Ripstein, Guillermo del Toro y el actor Diego Luna que se manifestaron contra la decisión:

“Cancelar esta opción de exhibición puede ser un acto empobrecedor y triste, porque es una de las formas que tenemos para darle la cara al público”, dijo Ripstein.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, María Novaro no ha dado las cifras que ofreció desde el martes pasado sobre el éxito o fracaso de FilminLatino que exhibe películas de Carlos Reygadas, Arturo Ripstein, Amat Escalante, María Novaro o Nicolás Pereda. La información que pudo recolectar El Economista apunta a que Filminlatino es una plataforma muy costosa, con pocos suscriptores; los planes de Imcine eran tener por lo menos 120,000 suscriptores al año, algo que no consiguió, el último dato son 75, 110 suscriptores en tres años y muchos cineastas autorizaron a la plataforma subir gratis sus películas sin recibir pago; otros no sabían de su existencia.

Reacciones de la comunidad

Tras conocerse la noticia de la salvación de FilminLatino, Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) celebró la decisión de mantener la plataforma abogando por el derecho de las audiencias y pidiendo que se fortalezca.

Sin embargo, varios realizadores y especialistas criticaron la medida. El cineasta Julián Hernández opinó: “Me da pena que se mantenga algo que no funciona y no va a funcionar. Ya veremos si su acción en las benditas redes sociales se traduce en suscriptores y visitas. #YoEstoyConMaría”, escribió en Twitter.

Por su parte, el director y especialista en la industria cinematográfica, Víctor Ugalde explicó que FilminLatino tiene que repensarse plenamente.

“Es caro para los resultados que se obtienen; no atrae mucho a los públicos, no difunde muchísimo cine nuestro. Hay que analizar un nuevo perfil. La plataforma tendría que ser gubernamental y gratuita para todos los usuarios del país. La SEP tiene infraestructura desperdiciada. No deberíamos de estar subsidiando a una empresa española. Ademas de sus 2,000 titulos tendría que agregar todas las cintas que han recibido apoyos gubernamentales y no han regresado un centavo a los fondos”.

Mientras que el cineasta Sebastián del Amo dijo: “Espero que no sea pura demagogia ante las críticas, si se supone que es una plataforma muy cara (que además se paga en euros) a mi me parecía normal que la cerraran ante la austeridad republicana que es base del programa de gobierno. Luego, efectivamente, me parece una pena que todo ese cine mexicano pierda una plataforma para exhibirse, pero hay plataformas del propio Imcine a las que decidieron no apoyar por darle el negocio a los españoles”.

El director Roberto Fiesco explicó que “son 1,300 personas y es millonaria la inversión que se ha hecho para ese portal (...) entonces me parece que no hay una relación costo beneficio que esté funcionando”.

Finalmente, Sergio Raúl López, periodista y especialista cinematográfico fue crítico:

“Una verdadera lástima que no haya habido diálogo ni crítica al proyecto tal y como está, pero lo que me parece más terrible es que se sigan imponiendo la información presurosa y las medias verdades en las redes como método de presión al gobierno y no las mejores alternativas. Creo que el valor del acervo se impuso al análisis frío de los resultados, la inversión y el rendimiento de la sociedad entre el Imcine y la plataforma privada creada en España”.

¿Qué es?

FilminLatino es una plataforma digital que ofrece películas de ficción, documental, animación, cortos, series.

Este proyecto se concibió como un espacio donde el cine mexicano convive al mismo nivel que las cinematografías del mundo. FilminLatino es una alianza estratégica entre el Instituto Mexicano de Cinematografía con la empresa española Film, que cuenta con más siete años de experiencia en el mercado de video en demanda. Esta iniciativa ofrece la sección GratisMX, donde se pueden apreciar largos y cortometrajes mexicanos. www.filminlatino.mx.

Las más vistas durante los tres años

Trémulo, de Roberto Fiesco (México, 2015), cortometraje

Muchacho en la barra se masturba con rabia y osadía, de Julián Hernández (México, 2015)

Profundo carmesí, de Arturo Ripstein (Francia, México, España; 1995), largometraje

Cabeza de Vaca, de Nicolás Echevarría (España, Reino Unido, Estados Unidos, México; 1991), largometraje

Para vestir santos, de Armando Casas (México, 2004), cortometraje

[email protected]