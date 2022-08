Salman Rushdie está en cirugía tras ser apuñalado en evento en Estados Unidos

El escritor británico Salman Rushdie, cuyos textos lo volvieron blanco de amenazas de muerte iraníes, fue sometido este viernes a una cirugía de emergencia tras ser apuñalado en el cuello en un evento literario en el estado de Nueva York.



Rushdie fue trasladado en helicóptero al hospital e ingresado a cirugía, dijo su agente Andrew Wylie en un comunicado, prometiendo actualizar la información sobre el estado del escritor lo antes posible.



La policía del estado de Nueva York informó más temprano que Rushdie había sido herido con arma blanca poco antes del mediodía, previo a una conferencia literaria en Chautauqua, una localidad junto al lago Erie, unos 110 kilómetros al sur de Buffalo.



"El sospechoso subió corriendo al escenario y atacó a Rushdie y a un entrevistador. Rushdie fue apuñalado aparentemente en el cuello", según un comunicado, que indicó que el entrevistador también sufrió una lesión en la cabeza.



Un policía estatal asignado al evento en la Institución Chautauqua, donde Rushdie iba a dar una charla, "inmediatamente detuvo al sospechoso", agregó el texto, que no brida detalles sobre su identidad ni motivo probable del ataque.



En imágenes publicadas en internet se podía ver a personas dando atención médica de emergencia en el escenario.



"Acaba de ocurrir un evento horrible en #chautauquainstitution: Salman Rushdie fue atacado en el escenario en #chq2022. El anfiteatro fue evacuado", dijo en redes sociales un testigo.



La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, condenó la agresión y elogió a Rushdie como "una persona que ha pasado décadas diciendo la verdad al poder".

Una década escondido

El escritor, de 75 años, saltó a la fama con su segunda novela "Hijos de la medianoche" en 1981, que cosechó elogios internacionales y el prestigioso premio Booker del Reino Unido por su descripción de la India posterior a la independencia.



Pero su libro de 1988 "Los versos satánicos" tuvo fuerte repercusión al provocar una fetua, o decreto religioso, que pedía su muerte por parte del líder revolucionario iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeiní.



La novela fue considerada por algunos musulmanes como una falta de respeto al profeta Mahoma.



Rushdie, nacido en 1947 en Bombay en el seno de una familia de musulmanes no practicantes y ateo declarado, se vio obligado a vivir oculto cuando se ofreció una recompensa por su cabeza que aún sigue vigente.



El gobierno del Reino Unido, donde estudió y donde estableció su hogar, le otorgó protección policial luego del asesinato o intento de asesinato de sus traductores y editores.



Pasó casi una década escondido, mudándose de casa constantemente y sin poder decirle a sus hijos dónde vivía.



Rushdie recién comenzó a dejar su vida oculta a fines de la década de 1990, después de que Irán dijera en 1998 que no apoyaría su asesinato.



Actualmente vive en Nueva York y es un firme defensor de la libertad de expresión. Hizo una fuerte defensa de la revista satírica francesa Charlie Hebdo después de que un grupo de islamistas mataran a una parte de su plantilla en París en 2015.



La revista había publicado dibujos de Mahoma que provocaron furiosas reacciones entre los musulmanes de todo el mundo.

"Voz esencial"

Las amenazas y los boicots persisten contra los eventos literarios a los que asiste Rushdie, y su título de caballero en 2007 provocó protestas en Irán y Pakistán, donde un ministro del gobierno dijo que ello justificaba atentados suicidas.



Pero la fetua no logró acallar a Rushdie e inspiró sus memorias "Joseph Anton", el nombre de su alias mientras estaba escondido, que están escritas en tercera persona.



Los libros de Rushdie fueron traducidos a más de 40 idiomas y su novela "Hijos de la medianoche", que tiene más de 600 páginas, ha sido adaptada al teatro y el cine.



El primer ministro británico, Boris Johnson, se dijo "horrorizado" por lo ocurrido.



Suzanne Nossel, directora en Estados Unidos de la organización PEN, que aboga por la libertad de expresión, destacó su apoyo al "intrépido Salman", deseándole "una recuperación completa y rápida".



"Apenas unas horas antes del ataque, el viernes por la mañana, Salman me envió un correo electrónico para ayudar con las ubicaciones de los escritores ucranianos que necesitan un refugio seguro de los graves peligros que enfrentan", dijo Nossel en un comunicado.



"Su voz esencial no puede y no será silenciada".

rrg