Esta es la tercera vez que Mauricio García Lozano cuadra y diseña la escenificación y dramaturgia de Romeo y Julieta, el afamado melodrama de William Shakespeare mil veces puesto en escena, pero que según el director de teatro y ópera egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, tiene vigencia hasta nuestros días.

“Lo que hace inmortal a esta obra es que toca temas que son y siguen vigentes. Dicen que Romeo y Julieta es la historia más grande de amor jamás contada, el problema es que no es la historia más grande de amor; es la historia más grande de odio”, nos dijo en entrevista García Lozano quien presentó este 14 de febrero al elenco de la obra de la que ahora es experto y que estrenará en marzo.

Miguel Jiménez quien interpreta a Romeo y Assira Abbate como Julieta, son dos actores con sumo carisma y un toque de ternura añadido que sirve muy bien al cometido de García Lozano, quien pretende que la obra se desarrolle entre la trampería del amor adolescente, que no sólo se marca en una época en específico, sino que se aviva todos los años, todo el tiempo como un ciclo más de la vida humana.

Y aunque el director sostiene que el amor no es el centro de esta historia, considera que sí lo es el odio y la violencia que genera una estructura, que poco a poco, mientras envejecemos vamos adoptando a nuestra forma de pensar y con la que asimilamos nuestra realidad, encasillándonos en marcos comunes y mezquinos.

“El trasfondo de Romeo y Julieta es un lienzo de odio entre partes adultas, entre familias que no tienen la sensibilidad para entender, no sólo lo que está pasando al nivel del adolescente, sino de entender que la vida puede ser otra cosa aparte del encono y la violencia, y me parece que por desgracia eso no ha cambiado sino que se ha ido acrecentando. Estamos viviendo en nuestro país todos los días el resultado de ese odio insensato, que no sabemos cuándo ni cómo comenzó. Y los sacrificados y las víctimas están ahí, como al final en Romeo y Julieta hay cinco niños muertos”, describió.

Hay dos recursos que irán de la mano para ver este clásico como una obra atemporal pero humana en esencia: la escenografía y el vestuario a cargo de Mario Marín del Río.

“La obra en su experiencia no solamente es muy actual, está brutalmente viva, si hubiera algo que en los recursos teatrales o desde la dirección que pudiera yo traer a cuento o echar mano de, sería de algo muy ecléctico donde el vestuario y la época no es importante, donde hay una sensación atemporal para que la gente no sienta que está viendo una obra antigua, pero tampoco una obra ubicada en un rancho mexicano”, arguye Lozano.

En ese sentido ha dejado muy claro que no tiene ninguna voluntad de hacer migas con la modernidad, ni de adaptar el libreto; pero que resuelve despojar esta historia de todos los preceptos en la que socialmente se le tiene y destilarla, expresó García Lozano.

Romeo y Julieta se presentará en el Foro Lucerna, en la colonia Juárez del 15 de marzo al 5 de mayo, los viernes a las 8:30 de la noche, los sábados a las 7:15 de la noche y los domingos a las 6:15 de la tarde, asiste sin tabúes a mirar este clásico del drama.

