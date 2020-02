Richard Long montó la segunda exposición que se realiza en el espacio arquitectónico Cuadra San Cristóbal, que fue erigida en 1966 por el aclamado arquitecto mexicano Luis Barragán, concebido como un complejo ecuestre y residencial para la familia Egerström en el Estado de México, la primera en el 2017 con la exposición de arte abstracto de Sean Escuellí; ahora con la exposición De Orizaba a Urique River Deep Mountain High una serie de cuatro obras monumentales que están compuestas de materiales de paisajes mexicanos.

El artista inglés Richard Long expone hasta el 7 de marzo del 2020 sus piezas con un valor aproximado en el mercado de 300,000 dólares cada pieza. Las esculturas de Long son de rocas extraídas de las laderas del volcán Popocatépetl y de otras montañas de Puebla y el valle de México, aunque el nombre de la obra se remonta a sus primeras visitas a México en 1979, cuando escaló el Pico de Orizaba y visitó el cañón más profundo de Urique, en la sierra Tarahumara.

Con esta exposición, Richard Long creó una obra en la zona metropolitana de la Ciudad de México por primera vez, utilizando piedra seleccionada personalmente y transportada desde los pueblos de Ecatzingo, Chimalhuacán y Pachuca. La exposición se compone de cuatro esculturas instaladas en los terrenos de la Cuadra San Cristobal, elaboradas con piedra volcánica negra, piedra volcánica roja y piedra de río, las cuales representan no sólo un reconocimiento a su larga historia con México, sino a la gran historia agrícola y arquitectónica del país.

“Hice caminatas y una selección de piedras alrededor del volcán del Popocatépetl, las cuales las martillamos para sacarlas completamente a mano, me gustaron mucho las piedras, su textura y su color. Ocupo piedras en mi obra porque es de lo que está hecho el mundo, para mí las piedras son un recurso básico, puedo hacer esculturas monumentales o con piedras que caben en el bolsillo”, dijo en entrevista el artista.

Durante las décadas, Long emprendió numerosos viajes por México durante los cuales concibió una de sus importantes obras fotográficas y textuales, “Thirty Seven Fires”, y ahora esta reciente obra De Orizaba a Urique River Deep Mountain High fue solicitada por Oscar Humphries, producida por Joanna Thornberry, con el apoyo de Lisson Gallery.

“No hago las obras basadas en el espacio, cada obra tiene vida por sí sola. Además de que el nombre de las obras no es tan importante como el trabajo, pero todo debe tener un nombre. No hay ningún simbolismo en mi obra, yo no quiero proyectar nada, sólo quiero mostrarte lo poderoso de la simple roca”, explicó Richard Long sobre su trabajo.

Además de que esta muestra, a la que sólo se puede acceder por medio de reservación, se concibió mediante un cuidadoso proceso de asesoría y consulta con la familia Egerström, propietarios y residentes de la Cuadra San Cristóbal, y para quienes se erigieron las instalaciones originalmente, esta exposición pretende sentar un precedente en este espacio para dar luz a la arquitectura del lugar y mostrar a uno de los artistas conceptuales más importantes del mundo, quien tiene 74 años de edad.

Acerca de Richard Long

Richard Long se ha colocado a la vanguardia del arte conceptual en Gran Bretaña desde 1967, con la creación de su obra “A Life Made by Walking” (“Una vida formada caminando”). Mediante este proceso el caminar, el tiempo, el espacio y la distancia se convirtieron en nuevos temas para su arte. Desde entonces, ha extendido sus caminatas hacia regiones salvajes alrededor del planeta, incluyendo una expedición a los Alpes, documentada por su primera obra textual para la exhibición seminal con obras Mínimas y Conceptuales, titulado “When Attitude Becomes Form” (“Cuando la actitud se convierte en forma”), celebrada en la galería Kunsthalle Bern en 1969.

¿Cómo reservar?

Mandando un mensaje al correo: [email protected]

[email protected]