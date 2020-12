La conferencia ofrecida la mañana de este lunes por la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, en la que ofreció disculpas e invitó a los colectivos de artistas y agentes culturales a retomar la conversación después de que la semana pasada las mesas de negociación fueran interrumpidas por la filtración del chat “Desactivación colectivos”, no fue bien recibida por la comunidad cultural.

La titular de la dependencia se disculpó por la controversia y reiteró que desconocía el nombre de la conversación pero admitió que conocía la existencia del chat. “Sobre las personas que estaban en este grupo de trabajo, por supuesto que tengo conocimiento de que estaba avanzando periódicamente con los colectivos y otros grupos alrededor del país. No conocía el nombre de ese chat. Ellos han recibido este apercibimiento de mi parte”, explicó cuestionada por la prensa.

“Me molestó tanto como a ustedes”, dijo la secretaria

En su intervención, Alejandra Frausto indicó: “debo decirles que a mí me molestó tanto como a ustedes este nombre, porque nada más ajeno a nuestra manera de ver las cosas. Esa época ya pasó, esa época del control sobre grupos, sobre personas que se manifiestan (...) Quiero ser muy clara en una disculpa pública acerca del nombre del grupo de WhatsApp. Nada más ajeno a nuestra manera de pensar y el diálogo sigue siendo para mí una de las maneras más poderosas con las que podemos construir un proyecto justo”.

Frausto confirmó la destitución de dos funcionarios responsables de la creación y del título del grupo en WhatsApp (sin precisar sus nombres), de la que también formaban parte servidores de alto rango, ninguno de ellos destituidos, como Pablo Raphael, director general de Promoción y Festivales; Esther Hernández, directora general de Vinculación Cultural; Paula Vázquez, asesora jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, y Ángeles Castro, directora del Cenart, entre otros.

Las personas que pusieron ese nombre y crearon ese chat ya no están en la institución y el contenido de lo que se trataba es el informe que los funcionarios me dan de todos los avances a los que se llegaron. Por ejemplo, de los acuerdos que se habían logrado en distintas mesas. Para nosotros es muy importante reconocer, por una parte, un error y ofrecer una disculpa”, expresó la titular de la Secretaría.

La gota que derrama el vaso

Sin embargo, el intento por enmendar el entuerto emperó las cosas.

El cineasta José Antonio Cordero, integrante del Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam), a título personal, dijo que el anuncio de Alejandra Frausto Guerrero fue la gota que derramó el vaso. “Deja una sensación de muchísimo enojo por lo que ya nos parece que es una actitud totalmente autoritaria, y yo podría calificar de cínica, de no asumir la responsabilidad de estos actos y de las omisiones que cada vez son más graves”.

El colmo de la soberbia

Por su parte, Eduardo Cruz Vázquez, coordinador del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu), opinó:

“Una vez más, Frausto se burla de nosotros. En el colmo de la soberbia, consentida por un mandatario que menosprecia los reclamos de la comunidad cultural y científica, dispone a su gusto para someter a quienes llevan a cabo una lucha sin precedente. La altanería jamás vista en servidor público alguno del ramo”.

La reacción de la comunidad tampoco fue favorecedora ante el llamado de Alejandra Frausto a los once colectivos con los que la dependencia sostenía conversaciones hasta la semana pasada para retomar el diálogo luego de que estos, en un posicionamiento conjunto, condicionaran su disposición para volver a la mesa solamente con la destitución de la titular de Cultura; incluso a pesar de que Frausto propuso a un nuevo grupo de funcionarios para retomar el habla con los colectivos. Este grupo está conformado por Juan Carlos Gutiérrez Bonet, Erwin Neumaier, Jesús Antonio Rodríguez “Frino”, Katia Vanessa López y Marina Núñez Bespalova.

Cruz Vázquez hizo énfasis en acciones reprobables de la secretaria de Estado, como dar por sentado que los colectivos aceptarán bajo la consigna de “lo toman o lo dejan”, brindar un manto de impunidad a los funcionarios involucrados, integrar un “equipazo” de nuevos “negociadores” con nulos perfiles para tal encomienda y marcados por sus servicios a la 4T y no ofrecer nada distinto para destrabar la negociación de un golpe.

“Me inclino por rechazar la ’oferta’, seguir la resistencia, no mover los reclamos y entre ellos, persistir en la renuncia de la secretaria”, declaró.

No habrá diálogo sin destitución

José Antonio Cordero coincidió en que el diálogo, al menos en lo inmediato, no se retomará sin la destitución de la titular.

“Ella dice que no demos pasos atrás, pero ellos no solo han dado pasos atrás, sino que han construido un muro de simulación y que ahora se revela como una estrategia efectiva de desarticulación ciudadana. Me pregunto si no es una estrategia que ya viene desde el propio presidente. Por eso nos dirigimos a él para exigir la destitución de la secretaria. Si quieren que haya un diálogo, tendríamos que empezar de cero”, expresó Cordero.

Una fuente extraoficial que ha estado presente en distintas mesas de negociación entre la secretaría y los colectivos se extrañó por la inclusión en la nueva lista de negociadores de la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, porque, dijo, según la propia experiencia, ha sido desde su oficina, a cargo de Alejandra Chávez, donde se han dado los golpeteos más graves contra los colectivos.

“Hemos señalado constantemente a Marina Núñez como la gestora política del golpeteo a los colectivos. Y sí sorprende que ella, otra vez, sea parte de este nuevo equipo. Reconocemos a Antonio ‘Frino’ con la autoridad moral para estar en ese grupo, pero Marina realmente no. Ahí hay otra simulación evidente”.

Los once colectivos en cuestión se reunieron la noche de este lunes para definir una postura común.

¿Quiénes son los nuevos negociadores?

• Erwin Neumaier: cineasta y actual director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

• Juan Carlos Bonet: director y productor de cine que fuera invitado por Frausto a trabajar en Cultura Comunitaria, pero desplazado por Esther Hernández.

• José Antonio “Frino”: coordinador de Alas y Raíces que ha integrado diversas mesas junto con Mardonio Carballo y Lucina Jiménez.

• Katia Vanessa López: secretaria técnica de la oficina de la Secretaría de Cultura.

• Marina Núñez Bespalova: subsecretaria de Desarrollo Cultural, jefa de varios funcionarios involucrados en el chat “Desactivación colectivos”.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx