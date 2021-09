La confirmación el pasado domingo por parte de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el remplazo de la estatua de Cristóbal Colón, en la glorieta que lleva su nombre sobre Paseo de la Reforma, por una escultura de una mujer indígena, a manera de reconocimiento a las mujeres en nuestra historia, encargada al escultor Pedro Reyes por el gobierno de la Ciudad de México, es motivo de reacciones encontradas.

No ha habido desaprobación generalizada por el retiro de la pieza del Cristóbal Colón. En cambio, integrantes de la comunidad cultural y de la sociedad civil han cuestionado la decisión de designar a Reyes como responsable de la pieza y de no considerar otro mecanismo de elección de la persona creativa encargada de la ejecución.

A manera de contexto, el escultor Pedro Reyes declaró que trabaja de la mano de un grupo de artesanos que trabajan en el monumento con talla directa de la piedra y que esta escultura llevará por nombre Tlalli.

“Es una responsabilidad que tomo con gran seriedad y con un profundo sentido de amor por nuestro país, porque también se trata de una escultura a la tierra (...) por eso es tan importante ubicar un monumento a la mujer indígena a la tierra, porque si alguien nos puede enseñar cómo se cuida a este planeta son nuestros pueblos originarios”.

El rechazo por la elección del artista

No obstante, el cuestionamiento por dicha decisión ha sido tajante. Se incluyen algunas posturas:

“Por decenios, artistas, historiadores y críticos hemos manifestado nuestro desacuerdo por la arbitrariedad con la forma en que las autoridades electas o no, disponen de plazas y jardines como terreno de monumentalización de sus delirios visuales y conmemorativos, perpetuando la idea del artista como un siervo ideológico. Opinar sobre quién ‘debe hacer’ una escultura debe ser una cuestión que ocurra una vez que se decide un mecanismo que tenga algún viso de legitimidad, para definir el proyecto y su autoría”, expresó el curador en jefe del MUAC, Cuauhtémoc Medina, y añadió: “lamento mucho que un artista con alguna importancia, como Pedro Reyes, no sólo caiga en la trampa de operar como escultor oficialista, sino que formule su proyecto en términos nativistas que no resisten un mínimo examen”.

“Una vez más, un gobierno plenipotenciario decorará la Ciudad de México (…) igual debería haber una consulta popular sobre qué estatua poner en el Paseo de la Reforma en lugar del oprobioso masculino Cristóbal Colón”, expresó por su parte el escritor Guillermo Sheridan.

La oposición de Sheridan quedó registrada desde el pasado domingo (5 de septiembre) en Twitter: “Es que si uno guglea al escultor patrio elegido para substituir a Colón, el artista Pedro Reyes, explorador del tegumento, como que es no del todo interesante… Por eso amerita CONSULTA POPULAR qué poner en lugar del pinche Colón”.

“El homenaje a 500 años de la resistencia de las mujeres indígenas debe ser creado por una mujer (cis/trans) identificada como parte de un pueblo originario y escultora. Basta de neocolonialismo”, expresó el colectivo Moccam.

Importante abrir el debate: Sheinbaum

Este martes, tras el anuncio de la creación del Consejo Asesor de Cultura, la jefa de gobierno expresó: “me parece lo más importante que la mujer indígena sea reconocida en la principal avenida de la capital de todos los mexicanos. Es algo sumamente profundo, va mucho más allá de una sola escultura, es reconocer lo que han sido el clasismo y el racismo en la historia de México y cómo el colonialismo, no solamente dejó distintas herencias sino una que tenemos que poner en el centro, que es esta discriminación que existe a partir de las distintas culturas y particularmente el reconocimiento no solamente de los pueblos originarios sino de las mujeres de los pueblos originarios”.

Reconoció que el Conjunto Escultórico de Cristóbal Colón retirado en octubre pasado, ya no será visible en el Paseo de la Reforma (será reubicado en el Parque América en la alcaldía Miguel Hidalgo, según informó el lunes el gobierno capitalino), pero no deja de ser patrimonio del país y su destino será decidido por los institutos de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes y Literatura (INBAL). “No se trata de que no exista en la ciudad, sino que tenga un lugar adecuado, digno”.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que el Conjunto Escultórico de Cristóbal Colón se encuentra en buen estado de conservación y desde su retiro, en octubre del año pasado, ha sido atendido por especialistas en conservación y restauración. Confirmó que, una vez concluida la intervención, la pieza se trasladará a un sitio seguro “a fin evitar riesgos para esta pieza de importante valor histórico”.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx