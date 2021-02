Radio Educación consiguió un nuevo título de concesión para explotar la frecuencia de los 1060 KHz de amplitud modulada con cobertura en la Ciudad de México, después de acreditar los requisitos y superar a terceros operadores de carácter público-social que también se interesaron en operar la estación para contar con su propio canal de comunicación en la radiodifusión sonora de la capital.

La XEEP-AM estará otros quince años en poder de la Secretaría de Cultura, concesionario legal de esa señal de espectro, pero en la práctica el operador es Radio Educación, hoy en día un organismo adscrito a esta dependencia federal. La nueva concesión se entregó el pasado miércoles 20 de enero de 2021.

Como contexto, Radio Educación había conseguido una concesión de frecuencia modulada en 2017 para migrar su programación de AM hacia la estación XHEP-FM 96.5 MHz, a condición de que la nueva señal transmitiera los mismos contenidos de amplitud modulada durante un año, plazo contado a partir de que ésta última comenzara sus transmisiones regulares y después de esa fecha, Radio Educación estaría obligada a la devolución de la señal de la 1060 AM al Estado, quien la retomaría en propiedad para re-adjudicarla posteriormente a través de un concurso.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) colocó como disponible en su programa anual de bandas del año 2020 a una estación de AM para uso público en la Ciudad de México. La estación llamó la atención de dos interesados, además de Radio Educación.

Se trataba de la frecuencia de los 1060 KHz que todavía operaba Radio Educación y que desde el año 2018 había sido peleada por este concesionario para retenerla por más tiempo, aun cuando su señal de FM comenzaba a ganar audiencias en esta plaza desde un año atrás.

El documento que detalla el sí del IFT a Radio Educación para que se quedara más tiempo con la XEEP-AM todavía no es público, pero entre los argumentos están aquellos de que Radio Educación cuenta con una infraestructura ya establecida al oriente de la capital, en la alcaldía de Iztapalapa, y con capital humano y contenidos para operar sin dilaciones la estación, además de que su señal de FM tiene una potencia limitada de transmisión de 3,000 watts y un alcance de cobertura de 24 kilómetros sobre la capital, cuando la AM cubre en pleno la Ciudad de México, todo Morelos y Tlaxcala y dos tercios de los estados de México e Hidalgo. Es decir, Radio Educación tiene hoy un alcance de cobertura de 30 millones de mexicanos entre sus dos frecuencias de AM/FM.

Sobre todo, Radio Educación demostró que su señal de AM la lleva a poblaciones escasamente cubiertas por otras estaciones de carácter social y que su marca tiene una considerable aceptación entre las audiencias allende el Valle de México.

El hecho además de que la estación feminista “Violeta Radio” tiene colgada su antena de transmisiones en la infraestructura de Radio Educación, también fue otro detalle que se discutió al interior del IFT para readjudicar la frecuencia a Radio Educación a través de un nuevo título de concesión, más no una mera renovación del antiguo título.

Contar con una nueva concesión de espectro, además de retener la frecuencia, permitirá a Radio Educación abrir espacio para nuevas propuestas de contenidos y diferenciar la programación de la 1060 y la 96.5, beneficiando a las audiencias con otras alternativas de comunicación y dando salida a su acervo sonoro.

Desde Radio Educación reconocen hoy que la programación diferenciada no ocurriría este año, pues ello lleva una planeación detallada y recursos económicos que están ausentes en el bienio de la pandemia por Covid-19.

“Cualquier proyecto de renovación de programación no podría ser este año (…) Podríamos hacerlo ahora, tomando material del acervo, pero eso también implica hacer una buena planeación de mediano plazo. Pese a ello, no deja de ser una buena oportunidad para diferenciar las programaciones y para considerar a las diferentes audiencias de AM y de FM. Las audiencias de FM están empezando a duplicar a las de AM, pero la AM se escucha en poblaciones lejanas y eso es un incentivo para repensar en algo para ese tipo de audiencias. No fue una renovación de concesión. Esta es una nueva concesión”, dijo Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación.