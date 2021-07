El Paseo de la Fama de Hollywood, un tramo de 2.1 kilómetros que corre del este al oeste del Hollywood Boulevard desde la Avenida La Brea hasta Sunset Boulevard, se ha convertido en uno de los lugares más representativos de la ciudad de Los Ángeles. Tomarse foto con la estrella de sus artistas favoritos se ha convertido en una rutina para los viajeros que visitan este icónico sitio angelino.

El Paseo de la Fama fue creado en 1958 para representar el glamour característico de Hollywood, ocho artistas fueron reconocidos desde el inicio, entre ellos Joanne Woodward, Preston Foster y Edward Sedgwick. Actualmente el Paseo de la Fama de Hollywood cuenta con 2,500 estrellas.

¿Cómo se consigue una estrella en el Paseo de la Fama?

La Cámara de Comercio es la encargada de revisar las peticiones, recibiendo al año entre 200 y 300 solicitudes, de las cuales sólo escogen 30. Los artistas seleccionados tienen un plazo de 5 años para agendar la fecha de su ceremonia, comprometiéndose a pagar una tarifa que va alrededor de los 50,000 dólares, la cual se utiliza para la creación de la estrella, la ceremonia y la conservación de la misma.

Pero ser acreedor de una estrella no es nada sencillo y no cualquiera puede conseguirla. Para empezar los artistas no pueden nominarse, tienen que ser nominados por un tercero, ya sea sus representantes, estudios e incluso su club de fans; la solicitud debe ir acompañada de una carta del artista aceptando dicha nominación.

Los criterios bajo los cuales seleccionan a los afortunados son: logros profesionales, aportes a la comunidad y 5 años de trabajo mínimo en alguna rama del entretenimiento (televisión, cine, radio, música y teatro).

Los artistas fallecidos también pueden ser nominados, pero deben pasar cinco años después de su muerte.

Entre los artistas celebrados para la clase del 2022 están 3 mexicanos: Angélica Vale quien recibirá la estrella en la categoría de radio, Salma Hayek por su vasta carrera como actriz y Los Huracanes del Norte en la categoría musical.

Así las calles de Hollywood Boulevard están pintadas con cientos de nombres de famosos y a estas estrellas se han sumado varios mexicanos, desde actores hasta grupos musicales, pero no importa quién es tu favorito, es un orgullo ver sus nombres en un lugar tan representativo.

Lupe Vélez

Su carrera cinematográfica fue lanzada por el famoso productor Hal Roach y fue conocida en Hollywood como “la explosiva mexicana” por su naturaleza bravía e indomable. Trabajó con grandes directores y tuvo una extensa carrera. Recibió su estrella en 1960, 16 años después de su muerte.

Dolores del Río

Es reconocida como la primera actriz latinoamericana en triunfar en Hollywood, se mantuvo activa tanto en México como en Estados Unidos. Su larga filmografía la llevó a recibir una estrella en 1960.

Ricardo Montalbán

Comenzó su carrera en México en la década de 1940, actuó en Broadway y obtuvo una nominación para los Premios Tony por su actuación como mejor actor en un musical. Con una vasta carrera en televisión, cine y teatro, logró obtener en 1960 su estrella.

Antony Quinn

Actor, director, productor, escultor y pintor; su debut en el cine fue a los 21 años como extra. Fue el primer mexicano en ganar dos Oscar por las películas “¡Viva Zapata!” y “El loco del pelo rojo”, en 1960 sumó un triunfo más, logrando obtener su estrella.

Mario Moreno “Cantinflas”

El actor y comediante de la Época de Oro se convirtió en un ícono mexicano y aunque no logró en Estados Unidos el mismo éxito que en México, su larga trayectoria lo hizo acreedor de una estrella en el Paseo de la Fama en 1978.

Katy Jurado

Actriz perteneciente a la Época de Oro del Cine Mexicano, fue descubierta en 1951 por el cineasta estadounidense Budd Boetticher, comenzando así su carrera en Hollywood. Su extensa carrera que la llevó a trabajar con grandes figuras también la llevó a recibir una estrella en 1994.

Pedro Infante

Pedro Infante apareció en más de 60 películas y es considerado uno de los actores más recordados del cine de México. Ganador de un Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, un Globo de Oro y finalmente una estrella que recibió en 1994, 37 años después de su muerte.

Vicente Fernández

Considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México; con una larga carrera en la que ha recibido más de 10 premios y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1996.

Antonio Aguilar

El Charro de México era un cantante, actor y cineasta, considerado una leyenda de la música popular mexicana. Actuó en 167 películas y su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes.

En el 2000 le otorgaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Juan Gabriel

El Divo de Juárez es una de las personalidades más reconocidas en la cultura popular mexicana, dejando un legado musical incomparable con canciones como “Amor eterno”, “Abrázame muy fuerte” y “Querida”. Recibió su estrella en 2002.

Alejandro Fernández

Conocido como “El Potrillo”, es cantante de música regional mexicana y pop latino e hijo menor del cantante ranchero Vicente Fernández. Recibió su estrella en 2005.

Marco Antonio Solís

Músico y cantante, como compositor y productor trabajó con reconocidos artistas como Lucero, Rocío Durcal, Jenni Rivera, entre otros. Es fundador de la agrupación musical Los Bukis pero tras su disolución se lanzó como solista, haciéndolo acreedor de una estrella en 2005.

José José

Con una carrera de más de 50 años, el Príncipe de la Canción tuvo una larga trayectoria musical con éxitos internacionales, más de 200 discos de oro y platino, y presentaciones internacionales en lugares como el Madison Square Garden y Radio City Music Hall. Le otorgaron su estrella en 2006, dejando un gran legado tras su muerte en 2019.

Pepe Aguilar

Cantante, compositor, músico y productor, con más de 35 años de carrera. Uno de los artistas latinos más premiados y reconocidos de su generación, con Premios Grammy, Grammy Latinos y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que recibió en 2012.

Thalía

La cantante y actriz mexicana, conocida como la “Reina de las telenovelas” por sus papeles en María Mercedes, Marimar y María la del barrio recibió su estrella en 2013.

Los Tigres del Norte

Con ventas que ascienden a los 60 millones de copias, es una de las agrupaciones más reconocidas del género norteño. Ha alcanzado fama en México y Estados Unidos, logrando una larga trayectoria y una estrella que recibieron en 2014.

Angélica María

Actriz y cantante perteneciente a la Época de Oro del cine mexicano. Con una vasta carrera en televisión, teatro y cine y reconocimientos en México y Estados Unidos la hicieron acreedora de una estrella en 2016.

Maná

La banda de rock pop mexicana formada en Guadalajara en 1986 ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. En 2016 recibió su estrella, convirtiéndose en la primera banda de rock en español en recibirla.

Eugenio Derbez

El comediante mexicano conocido por sus múltiples personajes saltó al público estadounidense con su película “No se aceptan devoluciones”. Recibió su estrella en el 2017.

Guillermo del Toro

El director, guionista, productor y novelista, caracterizado por su afición al género de terror y fantasía histórica. Ganador de dos Oscar por mejor película y mejor director por la película “La forma del agua”. Se une a la lista de los directores de Hollywood que presumen de tener una estrella en el Paseo de la Fama, convirtiéndolo en el primer director mexicano en obtenerla en 2019.