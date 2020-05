La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este lunes 11 de mayo en conferencia global que trabaja en la elaboración de un panorama amplio de síntomas de la enfermedad Covid-19 y sus variantes, desde los primeros síntomas, cuántos días toma para que se desarrolle un cuadro de fiebre en caso de no ser uno de los primeros padecimientos; cuántos pacientes desarrollan neumonía, qué sucede en aquellos que no requieren de hospitalización y otros que progresan a un cuadro más severo.

“Lo que ahora comprendemos es que hay un enorme número de síntomas que se está desarrollando, incluyendo fiebre, tos seca, limitación de la respiración; en algunos, la pérdida del olfato o el gusto y otros síntomas que se han reportado (…) Según los datos que hemos conseguido de los países, un 40% de pacientes que presentan una enfermedad leve se recupera satisfactoriamente. Tenemos otro 40% que están exhibiendo síntomas moderados, incluyendo neumonía, pero no necesitan hospitalización o ayuda respiratoria. Hay 15% que presenta un padecimiento más severo y requiere asistencia en la respiración y hospitalización, mientras que otro 5% está en estado crítico y requiere cuidados intensivos. Ese es un panorama bastante constante”, explicó la doctora Maria Van Kerkhove, secretaria técnica del Programa de Emergencias Epidemiológicas de la organización.

Sin embargo, aclaró, aún resta documentar la manera en la que la enfermedad se comporta según las edades de todos los pacientes en todo el mundo. Por ejemplo, refirió que en los niños se ha documentado que en una gran mayoría el virus SARS-CoV-2 inflige menor daño.

Por su parte, el doctor Michael J. Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias, advirtió que la idea de que algunos gobiernos relajen sus medidas esperando que se alcancen altas cifras de inmunidad que puedan proteger al resto de la población, a pesar de las pérdidas humanas, “es un cálculo realmente peligroso. No creo que muchos representantes de los gobiernos estén deseando aplicar esas aritméticas y harán todo lo posible por proteger a la salud”.

Dijo que hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de alcanzar altas infecciones en humanos para lograr inmunidad colectiva y así poder volver a la normalidad lo antes posible, porque esto puede derivar en políticas “brutales” que no ponen a la vida de las personas al centro de la ecuación.

Rastrean contagios en trabajadores de la salud

De cara al Día Mundial de la Enfermera, que se celebra este 12 de mayo, el doctor Tedros Adhanom, director general, rindió tributo a este gremio en todo el mundo, en especial a los elementos que arriesgan sus vidas en la primera línea de atención de la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Anunció que a pesar de que este 2020 había sido designado como el Año de la Enfermera y la Partera, por causas de la pandemia, junto con las asociaciones de ambos gremios se decidió reasignar esta celebración para el 2021, explicó que incluso se considera asignar a esta como la década para celebrar al gremio.

En ese sentido, la doctora Maria Van Kerkhove refirió que hay un “número alarmante” de trabajadores de la salud que han sido reportados con contagios por Covid-19, al grado de que en algunos países más del 10% de la población confirmada con contagios corresponde a trabajadores de la salud.

“Lo que hacemos y continuaremos haciendo es comprender dónde se están enfermando, por qué se están enfermando y cómo podemos garantizar que esto se reduzca y se frene. Lo que hemos comprendido a través de estudios que se nos han reportado y de teleconferencias que hemos tenido con especialistas es que muchos de los trabajadores de la salud han tenido contacto con casos desconocidos entre los miembros de su familia, lo que indica que muchos de ellos han sido infectados afuera de las instalaciones de salud. Por supuesto, algunos trabajadores se han infectado al interior y los estudios nos comienzan a dar un panorama de a qué se puede deber”.

Van Kerkhove explicó que muchos de los casos de trabajadores de la salud se han dado en espacios no habilitados para el estricto cuidado de Covid-19 donde el personal no porta el equipo de protección personal. La otra razón, dijo, es que muchos de estos trabajadores han pasado largos periodos en las zonas de atención a contagiados y en muchos de los casos no tienen acceso a un equipo adecuado de protección, que incluye mascarillas, lentes, escudos faciales, batas y guantes.

“Estamos estudiando la literatura que constantemente se difunde para comprender de qué manera podemos proteger a los trabajadores: asegurarnos de que las jornadas sean menores, que tengan periodos de descanso adecuados, nos cercioramos que tengan una adecuada salud mental y, por supuesto, que tengan suministros adecuados de equipo personal de protección”.

El doctor Michael J. Ryan agregó que “también debemos ocuparnos de los riesgos de aquellos trabajadores de la línea frontal que tienen contacto habitual con casos de Covid-19 para asegurarnos de que están protegidos adecuadamente. Es un tema complejo, puesto que la definición de un trabajador de la salud, en este sentido es muy amplia”.

