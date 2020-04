El lunes 30 de marzo, director de los Premios Metropolitanos de Teatro y presidente de la Academia Metropolitana de Teatro, Sergio Villegas, a través de las cuentas oficiales de las instituciones que representa, publicó un video para informar que, a partir del cierre de los teatros en la Ciudad de México por la contingencia sanitaria derivada de la propagación del virus SARS-CoV-2, si bien todos los colaboradores avocados a esta actividad escénica están desempleados, los más afectados han sido cientos de mujeres y hombres que laboran en los talleres de realización de escenografías, para los que no existe un proyecto de rescate o asistencias gubernamentales.

Por esa razón, hizo un llamado a directores de hospitales y otras instituciones de salud públicas y privadas, que estén expandiendo sus capacidades e instalaciones o solicitando mobiliario y equipamiento, para acercarse a los talleres de construcción de elementos escenográficos, y obtener de éstos una posibilidad de acción productiva que va desde carpintería, herrería y pintura, hasta costura, electricidad y automatización, de manera que se pueda reactivar su potencial laboral.

“En las secretarías de Cultura ha habido movilización para sacar programas de apoyo a artistas durante la contingencia del Covid-19 para la creación artística: escritores, escultores, músicos e incluso teatreros, pero no hay iniciativa que atienda al resto de la cadena productiva, que en el teatro se está viendo muy afectada”, remarcó Villegas, también escenógrafo de formación, en entrevista telefónica.

Detalló que, si bien el cierre oficial de los teatros en esta ciudad se ordenó de manera oficial hace un par de semanas, el sistema decidió cerrar o bien limitar la oferta de forma voluntaria un par de semanas antes, lo cual ha mantenido sin empleo prácticamente un mes a todo el personal de los centros de trabajo para creadores de escenografías.

“Se trata de 10 talleres distribuidos en toda el área metropolitana de la Ciudad de México, con sedes en Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Tláhuac, Observatorio y el Ajusco, por ejemplo, que en conjunto emplean a casi 500 personas, artífices de todo lo que vemos en el escenario, y los cuales, con los teatros cerrados, no tienen trabajo y no lo van a tener en un buen rato. No podemos degradar estas cadenas productivas y dejar que quiebren estos talleres que son tan importantes para la producción teatral en la ciudad”.

Se trata, detalló, de hombres y mujeres, entre artesanos y diseñadores industriales. Hay desde ingenieros hasta trabajadores con un nivel de educación básico que ganan un poco por encima del salario mínimo, la mayoría con prestaciones de ley, incluyendo seguridad social, que en este impasse son imposibles de cubrir.

“Se nos ocurrió poner las habilidades de todos ellos al servicio de la emergencia. Estas habilidades son muy útiles porque se pueden construir camillas, muebles, estructuras y carpas; cualquier cantidad de cosas que puedan ayudar a la ampliación y reconversión de la infraestructura de salud pública de la Ciudad de México”, detalló.

Si bien confía en que el teatro es una de las industrias con mayor capacidad de regeneración después de la contingencia, esto no será posible si se lastima la cadena productiva del arte escénico que nace desde los mencionados talleres.

Este miércoles por la mañana sostuvo una reunión con el director de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Arturo Olivares Godínez, para hablar sobre el tipo de proyectos en los que el gremio podría involucrarse.

“Nosotros vamos a entregar una propuesta económica porque el chiste es darle empleo a todos ellos, incluso vamos a entregar planos. Ellos ya nos hicieron algunas propuestas de objetos específicos, pero necesitamos más, necesitamos conectar con el sector privado. Nos faltan contactos de otros hospitales. Los Metro vamos a funcionar como coordinadores. En la medida en la que vayamos cerrando los compromisos, lo iremos anunciando a través de nuestras redes sociales”, confirmó.

