Para mi esta publicación es como el inicio de una nueva vida, entrar de otra manera a la vida, con todo lo que tengo y todo lo que soy, vivir en plenitud que es a lo que aspiro como una persona de 77 años. Publicar a mi edad es muy atrevido y más poesía, que es algo tan íntimo y personal”.

Diana Bracho, actriz y autora.

La literatura y la actuación, dos disciplinas que podrían ser antípodas, hoy se encuentran y se conjugan en una misma persona. Diana Bracho ha llevado el arte y la cultura por muchos años a través de los escenarios, pero por primera vez, eligió una hoja de papel para animar lo que ella llama la expresión más íntima del ser humano, la palabra.

Pronóstico Reservado es la primera publicación de la actriz Diana Bracho, se trata de un poemario que en el marco de las celebraciones por los 500 años de la fundación del Ayuntamiento de Coyoacán, que será presentado al público de manera abierta el próximo 18 de junio en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles.

En entrevista, la actriz asegura que la oportunidad de esta publicación fue más bien fortuita, “yo no tenía la intención de publicar un libro, tenía muchas cosas escritas pero de manera aleatoria”. Fue a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su director de cultura, el doctor Celso Garza, y Nelly González, que se presentó la invitación a publicar, “ellos me animaron y empujaron, para que algunos de los poemas que tenía, fueran plasmados en un libro”.

“Son poemas de muchas épocas de mi vida pero no son biográficos, no cuentan mi vida, ni son anecdóticos, para nada, de hecho no tienen fecha, no lo hago cuando escribo, porque no los ligo a la vida anecdótica”. Explica que básicamente tratan sobre la vida interior de una mujer, los sentimientos, su corazón, las ausencias, el abandono, el amor, la pasión, “son muchos temas, pero más en abstracto”.

Asegura que el ideal para ella sería que este libro pueda tocar el corazón de algunas personas, “cuando actúo para mí es dar el 100% de lo que estoy haciendo, y si tres o cuatro personas de un teatro lleno salen diferentes a como entraron, es un logro. Lo mismo esperaría con esta publicación, es una aspiración, pero sin pretender más”.

La actriz narra que una vez que el trabajo estaba escrito, se dio cuenta que es una especie de desnudez personal y aunque no hay reservas, hay pudor. “Es un libro que habla incluso mucho de la desnudez física, esto expone mi desnudez emocional y esto es fuerte, pues como actriz nunca he hablado de mi vida personal”, incluso platica que cuando su primer esposo falleció, ella se presentó a trabajar sin decirle nada a nadie “la muerte es algo tan personal, que exponerlo me parece faltar a la belleza de lo íntimo”.

Continúa explicando que escribir “es representarte a ti misma, entrar en tu interior, representar cosas de las que incluso uno mismo no estaba consciente. A veces uno relee lo que escribió y se admira ´¿yo escribí esto tan triste, tan oscuro?´, pero está bien, es parte de mi vida y la debo también abrazar y amar”.

Sobre esta oportunidad de publicar, la actriz concluye que “es una forma de acercarse con amor y con verdad a las personas que les gusta leer, e introducirlas a la poesía, que es muy importante, porque apela a otra parte del ser, que no es tan racional, que es reconfortante”.

El arte necesita volver a vivir

En el regreso a las actividades en vivo, como en el caso de la presentación de este poemario, Diana Bracho comparte que aunque volver a las expresiones del arte todavía es riesgoso, pues aún no salimos de la pandemia y se ha descuidado la salud, urge que espacios como el cine, la música, o el teatro, permitan el desarrollo personal de los artistas, “es difícil porque no hay dónde, ni cómo, pero hay una especie de renacimiento muy interesante y positivo”.

Dijo que es triste porque además ha habido una falta de apoyo muy fuerte por parte de las autoridades “se ha descuidado mucho la cultura, se han quitado muchos estímulos importantes, cero apoyos, en realidad todos los que trabajamos en esto nos hemos visto muy apretados en muchos sentidos, aparte de lo económico, en lo emocional, y esto las autoridades no lo han sabido resolver”.

“Como dijo Churchill durante la guerra: ‘sin cultura, para qué luchamos’, este país sin cultura nunca va a crecer, no se puede aspirar a ser verdaderamente libre, democrático, que elija a sus gobernantes con inteligencia, nos falta mucho por aprender”.

Concluye que necesitamos que nuestros gobernantes generen la consciencia de que la cultura es el corazón de un país, “sin cultura no vamos a crecer nunca, incluso puede salvar a un país (…) Cuando fui presidenta de la Academia (Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, 2002-2006), una directora del Conaculta, me dijo —porque no nos daban recursos— ‘a mí me han dicho que el cine es un fondo perdido’, en ese momento le dije: ‘nuestro cine es el gran embajador de nuestro país, es lo que mostramos fuera de él’. Ese pensamiento y falta de apoyo es tristísimo y es reflejo de lo que sigue sucediendo”.

“Más que ensalzarme a mí, esta es una forma de acercarme con amor y con verdad a las personas que les gusta leer, e introducirlas a la poesía, que es muy importante, porque apela a otra parte del ser, que no es tan racional, que es reconfortante. En las escuelas no nos enseñan a leer poesía y tenemos grandes poetas en este país, tenemos que fomentarla”.

Pronóstico Reservado

18 de junio a las 13:00 hrs.

Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles - Francisco Sosa 202, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán.

Participan: la autora Diana Bracho, las poetas Coral Bracho y Carmen Villoro; y Celso José Garza Acuña, secretario de Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Este libro se publica en 2022 por Editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con portada de una obra de su propia colección particular, Noche en Coyoacán (2015), del artista plástico Juan Manuel de La Rosa.

Momento casi platónico

La belleza está en los ojos del amor. Mírame

