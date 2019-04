La Universidad Panamericana (UP) y el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) anunciaron este miércoles la construcción de un nuevo campus universitario en Bosque Real, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, con una extensión total de 40 hectáreas, que será dedicado a la formación integral, investigación, desarrollo de tecnología y a la atención sanitaria: Ciudad UP.

Con una inversión de más 600 millones de pesos y una visión futurista, la UP quiere ponerse a la vanguardia como “centro de conocimiento, de investigación, y constituirse como una universidad referente en América Latina, con el propósito de construir mecanismos de mayor impacto social e influencia en la cultura del país”, informó la institución en un comunicado.

El proyecto arquitectónico máster estuvo a cargo de Sasaki, un despacho de arquitectos de Boston. La edificación tendrá certificación LEED Platinum, que es la más alta en materia de sustentabilidad, lo que quiere decir que se abastecerá de su propio pozo de agua, no emitirá descargas al drenaje y reducirá al mínimo la huella de carbono. Comenzará a construirse en la segunda mitad del 2019.

En exclusiva, el rector general de la universidad, José Antonio Lozano Díez, detalló a El Economista que el futuro de Ciudad UP está pensado a 50 años. Nos lo había dicho en este mismo espacio a fines del año pasado cuando nos dio la primicia del proyecto, hoy lo reitera: “En Ciudad UP sabemos qué queremos lograr en los siguientes 50 años, qué carreras vamos a tener y qué líneas de investigación vamos a impulsar. Tenemos concebido el proyecto a muy largo plazo”, revela el rector.

“Será un campus dedicado a la formación integral de los estudiantes y al desarrollo de la investigación y la tecnología”, dice el doctor Lozano. “En la medida en que los alumnos pasen más tiempo en la universidad podremos brindarles más herramientas de formación. Estudios en Stanford exponen que más de 70% de lo que aprende un alumno en la universidad lo aprende fuera del aula”, dijo el rector.

El complejo educativo presentado podría concluirse en 20 años. En la primera etapa tendrá capacidad para recibir a 1800 alumnos de licenciatura y en su etapa final tendrá espacio para albergar hasta 10,000; sin embargo, Lozano Díez precisa que no llegarán a ese número y sólo aspiran a 8,000, pues el modelo de universidad de la UP es personalizado y no permitiría rebasar esa cifra; además, al concluir el proyecto, el campus contará con un hospital-escuela y un centro de investigación en las áreas biomédica, tecnología automotriz y tecnologías de la información, que incrementaría la población.

Ciudad UP también contará con una residencia de estudiantes foráneos, instalaciones deportivas, un museo y un centro cultural.

El campus de Ciudad UP en su etapa final albergará las escuelas y facultades de Administración de Instituciones, Bellas Artes, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Empresariales, Comunicación, Derecho, Filosofía, Gobierno y Economía, Ingeniería y Pedagogía.

Donación de $20 millones

Durante la presentación del proyecto, el empresario Pablo Legorreta Creel, fundador y CEO de Royalty Pharma, líder en el mercado de patentes médicas en Estados Unidos, ofreció a la Universidad Panamericana una donación de 20 millones de pesos para el desarrollo de la investigación en el área biomédica.

