¿Qué son las infancias y adolescencias libres? ¿Es posible pensarlas libres de las ideas binaristas, de estereotipos, violencia y machismo? ¿Cómo afectan durante la infancia y adolescencia los contextos socio-culturales en los roles de género e identidad?

Los anteriores son planteamientos que lanza el Segundo Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, que se lleva a cabo desde este miércoles y hasta el 25 de noviembre, de forma virtual y bajo el tema “Territorios, narrativas y fantasías”, organizado por la Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura de la UNAM, en colaboración con otras cátedras y organismos de la máxima casa de estudios junto con el Colectivo Niñeces Presentes.

Para abrir boca, el encuentro, cuya misión es visibilizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes por su libertad de identidad sexo-genérica, arrancó con la conferencia “Otras cuerpas, nuevas identidades”, impartida por la escritora, conferencista y activista argentina por los derechos de las infancias trans y travestis Gabriela Mansilla, también presidenta de la asociación civil Infancias Libres y madre de la Luana, la primera niña trans en el mundo en haber conseguido el reconocimiento de su identidad en un documento oficial, esto en 2013.

En la identidad de género, indicó Mansilla, suele haber una “falsa idea de las orientaciones sexuales”. Es decir, dijo, si una persona menor de edad que tiene pene manifiesta una identidad asociada al género femenino, inmediatamente se confunde y se dice que es un niño homosexual, afeminado o maricón.

Por otro lado, si cierta persona con vulva manifiesta una identidad de género masculino, inmediatamente se dice que es una niña “marichona, lesbiana, torta”.

Confundir la identidad de género con la orientación sexual, mencionó, “es lo primero que hacemos las familias, porque no tenemos información y no sabemos qué hacer frente a esa manifestación. Lo que tiene que quedar claro es que la identidad de género la tenemos todas las personas, no solamente las niñeces trans y travestis”.

Entonces, “¿qué hacer con esa incomodidad que se genera cuando tomamos conciencia de que hay una niña con pene o un niño con vulva y no responden a los mandatos de la cisheteronormatividad?”, planteó la activista.

Como familias tenemos que trabajar en nuestros propios prejuicios, con el qué dirán, con la información que no tenemos, cómo enfrentar los miedos y salir a luchar, a golpear puertas, a exigir el respeto. Pareciera que las niñeces trans y travestis no tienen los mismos derechos que el resto de las personas”.

Ahora bien, amplió Mansilla, una vez que se logra el reconocimiento de la identidad de género de una persona menor de edad, se empieza a instalar la idea de que ya todo está hecho. No obstante, advirtió, “cuando te toca transitar por diferentes espacios sociales (la familia, la escuela, el sistema de salud), el documento de identidad no alcanza porque estas niñeces empiezan no solo a incomodar con su identidad y su nombre porque no están reflejadas y legitimadas sus corporalidades dentro de un libro, el contexto o el material bibliográfico”.

Remarcó que incluso las sutilezas del lenguaje son dañinas para la lucha contra la intolerancia de identidad de género: “no son niñas que se sienten niños ni al revés, sino que son niñeces trans: niñas que nacieron con pene, varoncitos que nacieron con vulva”.

Estas niñeces empiezan a pagar las consecuencias de su desobediencia a la norma, lamentó, con supuestas terapias correctivas o profesionales que patologizan la identidad.

“La niñez trans hoy sigue siendo el sujeto de estudio, y en realidad quienes tenemos que ser ese sujeto de estudio somos nosotras, las personas adultas. Debemos revisar nuestra propia infancia, darnos cuenta cómo nos han moldeado y si en realidad fuimos niñeces libres, si pudimos elegir con lo que podíamos jugar, si elegimos nuestro nombre, nuestra vestimenta, a qué baño queríamos ir, cómo relacionarnos. Nos vamos a dar cuenta que dentro del modelo heteropatriarcal tuvimos que responder a las normas”, concluyó.

Para interesados en el encuentro:

Es posible seguir y retomar las mesas y conferencias del Segundo Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas a través de la cuenta de Facebook Universo UNAM.

Entre otros temas presentes en ambas jornadas están: “Infancias migrantes y rurales”, “Vencer injusticias defender derechos” y “Letras e imaginación. La potencia creadora desde las infancias y adolescencias”.

El programa está disponible a través de la siguiente liga: https://catedrapacheco.unam.mx/app/uploads/2021/05/Programacion-E-Infancias-y-Adolescencias-con-Programa-Periferico-version-al-5-nov.docx-2.pdf

