Pinocchio conmueve y confirma a Guadalajara como potencia en animación

La posibilidad o los impedimentos para una sorpresiva visita de Guillermo del Toro a Morelia se comentaron en las sobremesas, en la sala de prensa, en la antesala de las proyecciones a lo largo de la semana entre la prensa acreditada del festival de cine.

La noche del miércoles finalmente se realizaría la proyección de “Pinocchio”, un proyecto que prácticamente tomó 15 años en concretarse y que tuvo buenos comentarios de la crítica después de su estreno mundial en Londres, un par de semanas atrás.

A la prensa acreditada en Morelia se le había anticipado que, por agenda, Del Toro no estaría en posibilidades de viajar al país. Pero la secrecía y la timidez con la que Netflix promovió el estreno de la cinta en Morelia fueron huecos que llenaron las conversaciones de la prensa especializada, mucha dispuesta a formarse desde las cinco o seis de la mañana de este miércoles, afuera del Teatro Matamoros, para conseguir uno de los tan codiciados boletos para la función de la noche. ¿Y si Del Toro finalmente sí viene? Era la duda que cabía.

Durante la avanzada tarde del martes previo al estreno y a la anticipada fila desmañanada y desbordante, el área de comunicación del festival anunció en el chat con la prensa que habría una función esa misma noche, a las once, con un cupo máximo de cien lugares para los representantes de los medios. Las primeras impresiones, si pudiera concluir un censo en una palabra, sería: conmovedora.

La madurez de la animación mexicana

Del Toro finalmente no llegó. En cambio, el protagonismo de la alfombra roja, de la sesión de preguntas después de la proyección, de los aplausos por el trabajo que hizo llorar a prácticamente todas las personas que pudieron ver la película, se lo llevaron las y los integrantes de El Taller del Chucho, el estudio de animación gestado por Del Toro y Estrella Araiza en Guadalajara y en gran parte responsable de la proeza de “Pinocchio”.

Todas y todos ellos, quienes fueron ovacionados con vehemencia nada más pisaron el escenario del Teatro Matamoros, no son rostros desconocidos. Detrás de ellos hay múltiples premios por su trabajo en cortometrajes de animación. Ellos son los responsables de que a Guadalajara se le conozca ya mismo como epicentro del cine de animación en el país. Y fueron ellos quienes dieron vida a los personajes de esta cinta de Del Toro que, de inicio, ya enfila para el Oscar a Mejor película animada.

Foto EE: Ricardo Quiroga

Estaban los animadores Rita Basulto, quien se encargó de la iluminación y fue pintora de marionetas; Carla Castañeda, directora de Arte; Sofía Carrillo, encargada del vestuario; León Fernández, cabeza del Departamento de Marionetas, y Estrella Araiza, como supervisora de producción.

De manera previa a la proyección, se mostró un video con un mensaje del director. “La película que van a ver, nos tomó 14 o 15 años en hacerla, la mitad de mi carrera, porque se quiso hacer demostrando que la animación es arte, es cine, y no es un género hecho solamente para niños sino un medio que nos va a permitir hablar de cosas profundas, dolorosas, hermosas, de manera más adulta”.

Una parte importante de la cinta, detalló Del Toro, se filmó en El taller del Chucho, porque, destacó, “en México hay un movimiento de stop motion importantísimo y yo he sido muy cercano a ese movimiento en Guadalajara (…) Es una película que busca animar los muñecos de manera diferente, no es una película que trata de hacerse ligera o simpática; tiene humor, tiene tristeza, momentos de lágrimas y de acción, pero no está hecha condescendiendo al público (…) si hicimos nuestro trabajo bien, hay un momento de esta película en que van a pensar ustedes: ‘qué buenos actores’. Pero son títeres animados por los verdaderos actores, que son los animadores”.

Por su parte, Estrella Araiza dijo: “agradecemos la generosidad de Guillermo de hacer el proyecto en México y creo que esa es una de las cosas más importantes a resaltar, que él quiere que se desarrolle la industria aquí; es lo que queremos todos. La industria de animación tiene que ser latente, tenemos que ser creadores”.

Rita Basulto finalizó la conversación con el público así: “si el cine es el séptimo arte, creo que la animación es el octavo, porque es la combinación de todas las artes. Empiezas de cero, desde el blanco absoluto se pueden generar unos extraordinarios. Súmenla como el octavo arte”.

“Pinocchio” llegará al catálogo de Netflix el próximo 6 de diciembre.

kg