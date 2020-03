Desaparecer es una obra de teatro que tiene una especial dedicatoria a México. Pascal Rambert escribió esta historia que aborda las emociones de tristeza, derivadas de cuando una persona ya no está. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hay 61,000 personas desaparecidas desde el 2006 al 31 de diciembre del 2019.

En la historia reciente de México, las desapariciones han marcado un clima político y social, que ha movido de la conformidad a miles, como fue el movimiento social por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ésta es una de las materias primas en el trabajo de este dramaturgo de origen francés que ha tenido éxitos en los escenarios internacionales con escritos en las que aborda emociones límite como en Clôture de l’amour (La clausura del amor), basada en su propia historia de matrimonio.

El texto, la dirección, la escenografía, la iluminación y el vestuario son autoría de Pascal Rambert, esta puesta en escena estará en temporada en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario de la UNAM hasta el próximo 5 de abril del 2020.

Pascal Rambert es considerado un artista multidisciplinario con una prolífica carrera en Francia y a nivel internacional. Desde el 2017 se ha asociado con el Théâtre des Bouffes du Nord en París, pero también con El Pavón Teatro Kamikaze en España y es autor asociado en TNS-Teatro Nacional de Estrasburgo desde el 2014.

El presente trabajo se fue construyendo a partir de una serie de descubrimientos del propio Pascal, quien fue creando y dando forma a los personajes tras conversar con distintas actrices y actores mediante una serie de entrevistas y workshops; finalmente y para concluir el texto, ideó un ejercicio de escritura colectiva en el que los personajes cobraron vida para participar por quienes los interpretaron, en el proceso creativo de la obra.

Desaparecer es sobre un joven, un joven cineasta que sale de viaje a filmar imágenes. Imágenes fijas. Sin seres humanos. En el desierto. Eso fue lo que le dijo a sus seres queridos antes de partir. Sin embargo, varias semanas después sus familiares no han recibido noticias. Nadie sabe lo que pasó. Cada quien tienen su versión de los hechos. Su abuela, la hermana de su abuela, su madre, sus amigos, cada uno llena la ausencia con su propia imaginación. Todos rellenan la ausencia a partir de lo que cada uno habría hecho en esas circunstancias. Lo único que se encuentra son las imágenes filmadas en 16 mm, donde lo único que se mueve, bajo el calor y en esos espacios inmóviles y desérticos, es el paisaje.

Desaparecer es una obra sobre la pérdida. El dolor de la ausencia. La angustia ante un cuerpo que no vuelve. Que no se encuentra. Que no se entierra. Un fantasma vivo en el pecho de todos”, describió Pascal Rambert sobre su más reciente espectáculo.

Elenco y horarios

Desaparecer cuenta con las actuaciones de: Julieta Egurrola, Concepción Márquez, Arcelia Ramírez, María del Mar Nader Riloba, Sofía Espinosa, Antonio Rojas, Emilio Carrera Quiroga, Fernando Álvarez Rebeil. Además de un equipo de creativos como Belén Aguilar, Fabiola de la Rosa, Javier Ángeles; con música de Pedro de Tavira Egurrola; producción fílmica de Fernando Álvarez Rebeil; dirección de fotografía de Fofo Yáñez, y posproducción fílmica de Annalisa Donatella Quagliata y Francisco Ramírez Vázquez.

Cultura UNAM a través de la Cátedra Bergman, Teatro UNAM, el Centro Universitario de Teatro, la Compañía Nacional de Teatro, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Francés de América Latina (IFAL) son los involucrados que han hecho posible las funciones que serán los días jueves y viernes a las 7:30 de la tarde, sábados y domingos a las 6 y 7 de la tarde, respectivamente, con un costo de 150 pesos con descuento de 50% a estudiantes, maestros, UNAM, Inapam y jubilados del ISSSTE e IMSS. Los jueves la entrada será sólo de 30 pesos, excepto hoy 5 de marzo.

