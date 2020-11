En México el sobrepeso y la obesidad siguen siendo un problema altamente prevalente en la población mexicana en todos los grupos de edad, todas las regiones del país y en áreas urbanas y rurales.

Según la encuesta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2018-19), la prevalencia nacional de sobrepeso u obesidad es nuestro país es más alta que en el promedio mundial, ya que afectan a más de 75% de las personas adultas y en 35.6% de la población infantil, tanto en hombres como en mujeres.

En el caso específico de los adolescentes (12 a 19 años de edad), se indicó que entre 2012 y 2018, estos males aumentaron más de 10 puntos porcentuales, ya que para 2012 se calculaba que la prevalencia de sobrepeso y obesidad era de 27.9%, mientras que en 2018 la cifra se colocó en 38.5 por ciento.

Lo anterior, se traduce a que casi uno de cada cuatro mexicanos de entre 12 y 19 años de edad padece alguno de estos problemas de salud.

Con relación a la población adulta, también se observó un incremento al pasar de 72.5 en 2016 a 75.2 en 2018.

Se señala un incremento de obesidad y sobrepeso mayor en las mujeres adolescentes que viven en las zonas rurales. En tanto, que también impacta a uno de cada tres niños en edad escolar.

Mexicanos prefieren servicios del sector privado

En la Ensanut 2018-19 se documentó que la población mexicana prefiere recurrir a servicios ambulatorios del sector privado, a pesar del derecho a utilizar servicios públicos, pues los porcentajes de personas con derecho a servicios públicos que utilizaron servicios privados fueron 34.9% de los afiliados al IMSS, 36.8% del ISSSTE, 33% de otros servicios públicos como Pemex, Sedena y Semar y 42.7% de los afiliados al Seguro Popular.

“Estas cifras nos alertan sobre las deficiencias en el acceso y posiblemente en la calidad de los servicios públicos de salud hacia el final de la Administración Federal anterior, que llevaron a un alto porcentaje de personas con derecho a la prestación de servicios públicos a preferir la utilización de servicios privados, a pesar de tener que cubrir su costo”, plasma el documento realizada por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, se registró que en México, el 17.3% de la población no cumplió con los criterios mínimos establecidos por la Organización (OMS) para ser considerados como físicamente activos, siendo mayor en mujeres y en el grupo de adultos de 60-69 años. Estos resultados son ligeramente mayores a los observados en la Ensanut 2012 a nivel nacional (16%).

Se reportó que los adultos de 20 a 69 años dijeron estar sentados en promedio 214.8 minutos al día, siendo mayor en hombres. Además, en línea con este estudio, se observó que el grupo de 20 a 29 años pasó mayor tiempo sentado en comparación con los otros grupos.

Cuestionan utilidad del etiquetado en alimentos

La Ensanut 2018-19 señaló que actualmente en México la venta de productos industrializados es cada vez más alta y se asocia con el incremento en las prevalencias de sobrepeso y obesidad en la población.

Sin embargo, consideró que la declaración frontal nutrimental que presentan en su etiqueta los productos industrializados, a base de cantidades y porcentajes que refieren al consumo calórico de los nutrimentos diarios, no es de utilidad cuando más de 75% de la población no conoce cuál debe ser su consumo promedio diario de calorías y 10.2% de la población no sabe leer.

Finalmente, y en relación con los grupos de alimentos más consumidos por los adultos mexicanos es de resaltar que el consumo de agua no alcanza el 100% de la población y que además es prácticamente igual que el de bebidas no lácteas endulzadas.

Además de que resulta igualmente de interés que el consumo más bajo de frutas y verduras sea en la región Sur del país, y que el consumo de bebidas endulzadas sea generalizado en el territorio nacional.

Suicidios en adolescentes

La SSA advirtió que a partir de los datos reportados en la Ensanut 2018-19 y de la Ensanut 2012, se puede afirmar que el intento de suicidio en adolescentes es un problema grave de salud pública que demanda su pronta intervención por parte de distintos sectores y no sólo del sector salud, dada la complejidad del problema es urgente una estrategia nacional para parar su tendencia al alza y, las secuelas a la salud física y mental de quienes sobreviven y sus familias.

Ello debido a que la prevalencia de sintomatología depresiva, sugestiva de depresión moderada o severa se presenta en 10.8% de los adolescentes y es mayor entre mujeres.

Los resultados de trastornos de la conducta alimentaria son claros en cuanto a la necesidad de implementar estrategias de salud pública enfocadas en la prevención de trastornos de la conducta alimentaria como son las intervenciones basadas en la disonancia cognoscitiva, ya ampliamente reportada en la literatura en los grupos poblacionales con mayor riesgo como las mujeres y los adolescentes de mayor edad.

Cabe señalar que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19 se realizó como un esfuerzo colaborativo entre el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Inegi, con el apoyo financiero de la Secretaría de Salud y varias entidades federativas.

Esta encuesta tuvo un costo de 196 millones de pesos, de los cuales el Inegi aportó más de 71 por ciento.

kg