Con 2 millones 899, 174 boletos, OCESA, de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), es la estrella mexicana del show en la industria internacional del entretenimiento en vivo.

OCESA/CIE ocupa el tercer lugar en el Top 100 Promoters de la publicación especializada Pollstar, que abarca del 22 de noviembre del 2018 al 21 de agosto de este año.

Detrás de la empresa fundada por el empresario Alejandro Soberón se encuentran promotores como: Semmel Concerts Entertainment GmbH (2 millones 549,723), Messina Touring Group (2,308,523) SJM (2 millones 242,742), Feld Entertainment (2 millones 102,444), MCD Productions (2 millones 038,815) y Zignia Live, también mexicana, (1 millón 715,973).

A esta empresa sólo la supera el gigante Live Nation, con 29 millones 300,201 boletos, y AEG Presents, con 9 millones 530,990 entradas comercializadas en dicho periodo.

Comparando las cifras con las del año pasado, OCESA/CIE sube una posición en la categoría Worldwide Ticket Sales Top 100 Promoters, ya que en el 2018 ocupó el cuarto sitio con 2 millones 608,396 boletos, una cifra que la empresa mexicana superó este año por más de 290 millones de boletos.

El 2020 será un año especial para OCESA/CIE, pues cumplirá 30 años .En 1990 se fundó OCESA y tuvo a INXS como su primer concierto en enero de 1991 en el Palacio de los Deportes.

Pero además, se prevé que en el 2020 ya esté dando frutos su alianza con Live Nation, que adquirió 51% de OCESA en julio de este año, en una de las operaciones financieras más relevantes en la industria del entretenimiento mundial.

Por su parte, el competidor mexicano más cercano a OCESA es Zignia Live de Grupo Avalanz, que superó sus números del año pasado cuando comercializó 1 millón 500,835 boletos.

Ahora, en el mismo periodo, en este 2019, la empresa alcanzó a comercializar 1 millón 715,973 boletos y ocupó la décima posición y va en aumento; su más reciente éxito fueron las presentaciones de Hugh Jackman con The Man. The Music. The Show.

El Auditorio Nacional supera el millón de boletos

Ya no es raro, año con año el Auditorio Nacional se coloca como el recinto número uno del mundo en la categoría Top 200 Theatre Venues con menos de 10,000 asientos.

El Coloso de Reforma vendió 1 millón 001,532 boletos entre el 22 de noviembre del 2018 al 21 de agosto de este año, confirmando su liderazgo en la industria.

Detrás del Auditorio Nacional se colocó en venta de boletos: Radio City Music Hall New York (956,608) Fox Theatre Atlanta (487,612), Durham Performing Arts Center (370,939) y el Paramount Theatre Seattle (347,028).

En esta categoría, aparecen otros recintos mexicanos: el Auditorio Telmex en Zapopan (209,582 boletos), Gran Carpa Santa Fe (145,322); Auditorio Citibanamex Monterrey. (136,226), Auditorio Pabellón M Monterrey (109,608), Pepsi Center WTC (89,685), Teatro Telcel CDMX (71,816) y el Teatro Diana Guadalajara (71,637).

Por su parte, el Foro Sol, operado por OCESA, hasta ahora ha vendido 641,487 boletos y sólo es superado por Wembley Stadium London, que en este periodo contabiliza 696,135 entradas en la categoría Outdoor Stadiums Festival Sites de Pollstar.

Detrás de ellos están: Stade de France Paris (313,538), Allianz Parque São Paulo (298,202) y el Autódromo de Interlagos (246,000 entradas). Los dos últimos en Brasil.

Zignia Live aparece con sus dos arenas: CDMX y Monterrey, en la categoría de Top 200 Arenas Venues.

La Arena Monterrey se ubicó en el sexto sitio con 643,152 boletos vendidos, mientras que la Arena Ciudad de México contabilizó 554,467 entradas para ocupar el lugar número 11.

Con 1 millón 013,635 boletos está en primer lugar la Madison Square Garden de New York, le siguen Lanxess Arena Cologne en Alemania (825,906), Hydro Glasgow (700,410), WiZink Center Madrid (655,398) y Forum Inglewood (650,833).

Los tours que más boletos han vendidos en este periodo son: Ed Sheeran (2 millones 315,734), Pink (1 millón 818,933), Metallica (1 millón 580,410), BTS (1 millón 246,277) y Elton John con 1 millón 051,149.

