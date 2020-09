La cinta mexicana ganadora de León de Plata en la 77 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia (La Biennale), Nuevo orden, del multipremiado realizador Michel Franco, adelantó su estreno nacional el próximo 22 de octubre.

La decisión, explica la Secretaría de Cultura federal a través de un comunicado, se tomó a fin de “apoyar a las familias que dependen del cine, contribuir a la reactivación de los espacios dedicados a la exhibición y acercar filmes producidos en el país al entretenimiento de los mexicanos”.

El tres veces premiado en Cannes expresó: “decidimos estrenar en salas de cine y no en una plataforma digital porque la esencia del cine es reunir al público. Ahora más que nunca debemos defender nuestro cine y reactivar las salas”.

“Nuevo orden” es una coproducción entre México y Francia apoyada por el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine) que, además del León de Plata, se llevó el Leoncino d’Oro, conferido por el jurado joven del certamen.

Protagonizada por Mónica del Carmen, Naian González Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle y Darío Yazbek, entre otros, la cinta de Franco propone una Ciudad de México en un 2021 distópico, donde la brecha entre clases sociales se ha dilatado. Una boda de la alta sociedad mexicana es interrumpida por un grupo armado que forma parte de un levantamiento de inconformes con las condiciones sociales. El hecho será aprovechado por el Ejército mexicano para establecer una dictadura militar.

“Empecé a escribir esta película seis años atrás y no tenía idea de que en este momento la premier ocurriría en una distopía que yo retrataba y que se parecería tanto a la realidad y no tanto a la ficción (…) No hice la película para llegar al punto que estaba retratando, pero en medio de esta pandemia, ¿realmente cambiamos algo? ¿Quienes están en una tremenda necesidad realmente están siendo ayudados? ¿Hay alguien haciéndose cargo o simplemente vamos a volver a lo que éramos?”, declaró el cineasta durante la recepción del León de Plata el pasado 12 de septiembre.

