Joan Manuel Serrat se descartó como cantautor y Joaquín Sabina negó que tenga fans, pero ambos manifestaron que les gustaría ofrecer más conciertos en México “para dedicarlos a nuestros amores grandes y pequeños” y porque aquí la gente genera una fiesta de hermandad entrañable.

Durante una conferencia de prensa para presentar su gira “No hay dos sin tres”, Sabina rechazó que él y su compañero de gira sean cantautores, pues prefieren verse como personas que han encontrado en la música una forma de valorar la palabra; “valoramos mucho el texto y nos importa mucho la música que lo acompaña”.

Además, el Flaco de Úbeda descartó que tenga fans, “porque (esa palabra) viene de fanático y a mí no me gusta el fanatismo; yo quiero pensar que tenemos cómplices más que fans”. Asimismo, manifestó que esta serie de conciertos tiene una vibra especial, a diferencia de sus presentaciones solistas, porque “la gente es muy participativa y protagonista; eso provoca una fiesta de hermandad que a mí me encanta”.

En ese mismo sentido, Serrat lamentó que no pueda ofrecer más fechas en esta gira. “Ojalá tuviéramos más conciertos para poder dedicarlos a nuestros amores grandes y pequeños, y poder recuperar perfumes que no hay que olvidar nunca”.

Respecto a la influencia que ha tenido México en él, Sabina se declaró agradecido “con la canción popular mexicana de José Alfredo (Jiménez) y Chavela Vargas; se han metido a mis canciones que parecen más mexicanas que españolas”.

Acerca de cómo la poesía habita sus respectivas vidas cotidianas, ambos intérpretes reconocieron que están en contacto con dicho género durante todo el tiempo. "En mi caso es una cuestión absolutamente cotidiana, no sólo por la poesía en sí que me alimenta y me hace crecer, sino porque la mayoría de mis amigos íntimos en España son poetas, así que hay un diálogo constante, me gusta mucho leer poesía”, refirió Sabina, quien estimó que “la poesía no solamente está en los libros” sino “en todas las cosas, si uno sabe mirar… y ojalá que también esté en alguna de nuestras canciones”.

“No hay dos sin tres” llevará a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat por Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, con cuatro presentaciones en el Auditorio Nacional los días 29 y 30 de noviembre, así como 9 y 10 de diciembre.

kg