Durante la cuarentena los creativos y artistas han optado por encontrar nuevos canales para la difusión del arte. Durante las semanas del aislamiento social se han sumado galerías, artistas y museos virtuales a esta causa, incluso las redes sociales se convirtieron en una extensa galería en donde los artistas hablan directamente de su obra. “Hemos tenido incluso mensajes de agradecimiento (de los usuarios) porque le pedimos a los artistas que se graben y los transmitimos desde nuestra cuenta de Instagram”, dice Diego Beyró, director de la galería Casa Equis, que no ha dejado de alimentar sus cuentas con obras de artistas latinoamericanos. / También artistas de MIA Collection expusieron en línea para dar visibilidad a su obra a pesar de la cuarentena por el Covid-19, incluida una mexicana. En entrevista para El Economista, la artista visual y conceptual con perspectiva de género Elvira Smeke dijo que recibió la invitación de la coleccionista chilena Alejandra Castro Rioseco para unirse a un selecto grupo de creadores internacionales que son parte de la colección MIA Anywhere y que se lleva a cabo en el museo virtual Artstep (www.miaanywhere.com).

Algunas de las piezas que Elvira Smeke presentó virtualmente abordan temáticas de equidad de género y de violencias, como la trata de personas: “Body studies 3”, “365 hojas, 365 mujeres”, “Pink alumina”, “Blue (girl)” y “Sed de inmortalidad”, entre otras.

En su quehacer creativo, la artista mexicana dijo que la actual situación sanitaria impacta de primera mano a los artistas, que fungen como una válvula social del tiempo en el que viven. “Nosotros los artistas, yo siempre he dicho que somos el barómetro de la sociedad y somos pequeños radares que vamos absorbiendo todo de una manera más sensible, y con un discurso desde la intelectualidad lo podemos llevar a la materia, y todo lo que sucede te afecta. A partir de todo esto he estado trabajando en unas series que se llaman Rosas enterradas, que son con flores reales y hago esculturas con ellas y con cemento, aquí yo hablo de la fragilidad, no sólo como mujer, sino la fragilidad del ser”, destacó Smeke.

Arte durante la cuarentena

El arquitecto y artista visual Gabriel Sánchez Viveros, desde el confinamiento en su casa-estudio, dio arranque a la iniciativa #ArteEnAislamiento, misma que funciona desde ya como una galería en constante expansión a través de las redes sociales. Las reglas son básicas: un artista invitado comparte una obra hasta ahora inédita, quizá de sus experiencias a partir del resguardo por la contingencia sanitaria, y debe nominar a otro para sumarse a la iniciativa. Por el momento, el resultado se muestra a través del hashtag mencionado y de la cuenta @arte.en.aislamiento, en Instagram.

“Tanto se habla del aislamiento social, pero yo no creo que se trate de uno social, sino físico. Es lo único que se nos está pidiendo, porque podemos estar en comunicación a través de las vías digitales. Y con Arte en Aislamiento queremos invitar a los artistas a presentar en las redes sociales lo que están haciendo y no ha visto el público. Se trata de compartir lo que estamos viviendo con este recogimiento”, comparte el creador.

La idea, agrega Sánchez Viveros, es incentivar a los creativos a procesar con arte el escenario en el que nos encontramos. Propone que los artistas que se integren al proyecto nominen a otros creadores para que se integren con propuestas nuevas y disponibles para todos los usuarios en las redes sociales, en particular, en Instagram o Facebook.

“No ha sido fácil estar en casa todo el tiempo, frente al monitor de la computadora o frente a un papel y pensar en qué queremos generar. Los primeros días todo era angustia, los dibujos que hacía eran puros monstruos. El arte siempre refleja lo que está viviendo la sociedad. Cuando te pones a buscar información sobre el arte en la guerra, encuentras imágenes durísimas. Fue una realidad en su momento. Pero ahora, con la realidad que vivimos en este momento, con toda la información que nos llega a través de las redes sociales y los medios, no quiero conectar con algo que me está deprimiendo, prefiero crear arte que ayude a levantar el ánimo, porque es la única forma. No hagamos de esto una pesadilla”, finalizó.

Casa Equis

Casa Equis es una fusión entre un espacio de arte independiente y una galería de arte tradicional que nació en un departamento de la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México en el 2018. La galería actualmente está en un local comercial en la misma colonia y cuenta con cuatro salas de exposición y una sala principal que exhibe obras de más de 60 artistas

Elvira Smeke

Elvira Smeke (Mexico, 1978) es una artista que tuvo su formación como fotógrafa e historiadora del arte. Actualmente es una artista multidisciplinaria que explora la escultura, la pintura, el dibujo, la instalación, la fotografía, el video y el arte-objeto. La ruta crítica de la obra de Smeke se articula desde la filosofía feminista, principalmente de Simone de Beauvoir y Hélène Cixous y la problemática de género planteada por Judith Butler.

Gabriel Sánchez Viveros

Gabriel Sánchez Viveros (1962) es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta la fecha lleva más de 60 obras concluidas entre diseño arquitectónico, diseño de interiores y aplicación de arte en espacios. Trabajó durante 15 años en Arabia Saudita, en donde construyó y concluyó propuestas arquitectónicas en palacios, incluyendo los de la familia real. Como artista su trabajo artístico se ha mostrado individual y colectivamente en México y el extranjero en más de 30 exposiciones.

[email protected]