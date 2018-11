Bernardo Bertolucci tenía 77 años. Su luz se apagó este martes exactamente a las 7 de la mañana, postrado en la cama de su casa en el barrio romano de Trastévere después de varios años de luchar por la recuperación de su salud: primero en el año 2000, cuando fue confinado definitivamente a una silla de ruedas a partir de una cirugía negligente de hernia discal, lo cual lo alejó de la vida pública casi por completo, y este lunes se supo que también lidió con un cáncer de pulmón, el cual finalmente acabó con su vida, según informó la prensa italiana después de que la agente del célebre realizador dio a conocer la noticia sobre su fallecimiento.

Nacido en Parma el 16 de marzo de 1941, Bertolucci era considerado no sólo el último gran maestro del cine italiano sino uno de los grandes cineastas de Hollywood. En 1971, con apenas 30 años de edad, captó la atención de la élite del cine mundial tras recibir una nominación al Oscar por el Mejor Guion Adaptado, al Globo de Oro como Cinta Extranjera y al Oso de Oro de la Berlinale por la cinta El conformista (1970). Apenas dos años después, vivió su consolidación en la industria al recibir otra nominación de la Academia, pero ahora como Mejor Director, por la cinta El último tango en París (1972), cuya filmación se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la trayectoria del director después de que la actriz francesa y protagonista, María Schneider (de entonces 19 años), acusara al director y al coprotagonista Marlon Brando de haberla obligado a filmar la escena de una violación cuando no estaba originalmente en el guion, una secuencia que, según el testimonio de la actriz, “arruinó su vida” y un tema del que Bertolucci no habló sino hasta el 2013 al declarar que se sentía “culpable, pero no arrepentido”.

El largometraje que finalmente convirtió a Bernardo Bertolucci en uno de los grandes del cine global fue El último emperador (1987), una adaptación del libro autobiográfico Yo fui emperador de China, de Puyi, el último monarca del país asiático, que fue merecedora de varios premios internacionales de prestigio y nueve Oscar, incluyendo tres para el italiano: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado. De esa manera, se convirtió en el primero y único italiano que se ha adjudicado la distinción de la Academia como Mejor Director.

Desde muy joven, supo combinar su buen ojo para el séptimo arte con la avidez de aprendizaje de los mejores hombres de cine de su época. En 1961, fue ayudante de dirección del también debutante Pier Paolo Pasolini durante el rodaje de la cinta Accattone. Ya como director unió talentos con el reconocido director de fotografía Vittorio Storaro, con quien realizó La estrategia de la araña, El conformista, El último tango en París, Novecento y El último emperador, por mencionar algunas. El vínculo creativo entre ambos fue tan grande que incluso Bertolucci declaró a la prensa que se trataba de “la más apasionada historia de amor” de su vida.

Además del prestigiado actor Marlon Brando, Bertolucci tuvo bajo sus órdenes a grandes intérpretes y celebridades del séptimo arte como Robert De Niro y Gerard Depardieu (Novecento, 1976), John Malkovich (El cielo protector, 1989), Keanu Reeves (Pequeño Buda, 1993) y Liv Tyler (Belleza robada, 1996).

A partir de la década de los 90, se convirtió en un realizador más selectivo. Entre 1990 y 1998, rodó cuatro filmes, incluyendo la cinta Pequeño Buda. Al inicio del siglo XX, con la merma de su salud, su filmografía se redujo aún más con sólo dos cintas: Soñadores (2003) y Tú y yo (2012); sin embargo, fue una década prolífica en premios de mayor prestigio para reconocer su trayectoria, como el León de Oro del Festival de Venecia, en el 2007, la Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 2008, y la Palma de Oro de honor de Cannes, en el 2011.

