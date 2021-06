Antonio Helguera, caricaturista y fundador del diario La Jornada, murió el viernes 25 de junio a consecuencia de un infarto, tenía 55 años edad.

Durante más de tres décadas hizo de la caricatura una forma de periodismo incisivo, veraz, certero, aun así prefería lo llamaran “monero” y no artista gráfico, retrató en las páginas del diario La Jornada la historia reciente del país, criticó excesos y abusos de los poderosos con trazos geniales y un enorme sentido del humor.

Se definía en su cuenta de Twitter -con evidente sarcasmo- como "Monero adoctrinador, de poses intelectuales y posturas ideológicas rancias".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó en su cuenta de Twitter el deceso del monero: "Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas".

Abrazo a Alma, a sus hijos, a los moneros, a sus simpatizantes y amigos.

"Brillante, divertido, asertivo, crítico, siempre comprometido. Querido querido Antonio Helguera nos duele tu partida. A su familia cariños, igual que a tod@s en La Jornada. Hasta siempre hasta siempre querido Helguera", escribió en la misma red la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Brillante, divertido, asertivo, crítico, siempre comprometido. Querido querido Antonio Helguera nos duele tu partida. A su familia cariños, igual que a tod@s en La Jornada. Hasta siempre hasta siempre querido Helguera

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, también manifestó su pésame: "No encuentro palabras ante esta desolación. Antonio Helguera era inmortal. Qué tristeza, dolor y rabia tu partida: inesperada, a destiempo. Nos quedará siempre tu agudeza, tu humor y refinada inteligencia. Buen viaje al compañero de las mejores causas. Te rendiremos homenaje".

Abrazo a su esposa, sus innumerables amigos, compañeros del movimiento, a los queridos chamucos: @fisgonmonero @monerorape @monerohernandez

Helguera estudió grabado en "La Esmeralda" Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. En 1983, empezó su carrera como dibujante político en el diario El Día y años después se incorporó a La Jornada, donde se mantuvo de forma permanente.

Al mismo tiempo colaboró en revistas como el Chahuixtle y El Chamuco -de las que también fue coeditor.

En 1996 y 2002 recibió el Premio Nacional de Periodismo. Actualmente se desempeñaba como conductor del programa de televisión El Chamuco TV, producido por Canal 22, Canal Once y TV UNAM, donde compartía créditos con Cintia Bolio, José Hernández, Rafael Pineda “Rapé”, Rafael Barajas “El Fisgón” y Patricio Ortiz

Descanse en paz Antonio Helguera y larga vida a sus monos.