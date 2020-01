Frente a la situación mundial por enfermedad respiratoria aguda 2019 -nCoV (Coronavirus), especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convocaron a una conferencia de prensa para mostrar su preocupación, pues aseguran que inminentemente esta nueva cepa llegará a México y no estamos preparados.

Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química de la UNAM describió que actualmente sólo contamos con 4 documentos que hablan del tema, de 2004, 2010 y uno más de 2016.

Es decir, “En México no se ha tomado en serio la posibilidad de pandemias de este tipo. Nos vale gorro la seguridad desde el punto de vista sanitario ”, asegura el especialista en química orgánica y armas biológicas. “En 2009, tuvimos una seria pandemia de AH1N1, sin embargo, hoy nos encontramos con que ha habido muy poco trabajo”.

Dijo que con la experiencia del MERS y SARS, China tienen buenos programas de control, pero países como México que no conocen el virus, que no cuenta con programas institucionales, ni planes de seguridad pública, no se sabe cómo nos vaya. “Esto es una llamada de atención para que el gobierno comience a pensar en que la mejor manera de controlar una pandemia es prevenirla”.

Mientras Ruiz Loyola hablaba de estas dificultades, la Organización Mundial de la Salud declaraba al 2019-nCoV como una emergencia internacional. “La principal razón para la declaración no es por lo que está ocurriendo en China, sino fuera de China. Nuestra principal preocupación es que el nuevo coronavirus llegue a países con sistemas de salud débiles y menos preparados”, expresaba el doctor Tedros Adhanom.

Por su parte, la Dra. Cristina Rosas de la Facultad de Ciencias Políticas recordó una anécdota que alude al fracaso de medidas sanitarias en el país.

“Cuando sucedió la pandemia del AH1N1, el paciente cero vivía en la Gloria, Perote, Veracruz. Tenía cinco años, en ese momento todos los especialistas viajaron para examinarlo, hubo donaciones de gobiernos para mejorar la infraestructura hospitalaria y el gobernador en turno prometió recursos para su educación, hasta se hizo una estatua del paciente. Hoy no hay hospital y al niño, que hoy tiene 15 años, no le dieron su beca”.

Este es un ejemplo claro de que en México las políticas de salud no son de Estado, sino de gobierno, asegura la especialista, pero lo más preocupante es el presente, “Se desmanteló el Seguro Popular que atendía a 57 millones de habitantes, y con la incertidumbre que presenta el Insabi, alrededor de 45% de la población se encuentra sin cobertura”.

También se refirió a la escasez de vacunas, medicamentos, y enfermedades que están resurgiendo,“Parece que no se percibe ni se dimensiona a la salud como el problema de seguridad nacional que representa”.

Sí estamos listos, responde la Secretaría de Salud.

México respaldó la alerta internacional que emitió la OMS la tarde de este jueves, por lo cual el Comité Nacional de Seguridad en Salud, sesionó de manera extraordinaria.

Ruiz López Ridaura, secretario técnico explicó: “Estamos en una fase de monitoreo y alertamiento, buscando cuándo puede entrar (el coronavirus) en nuestro territorio”.

Ahora, “entramos en una etapa más clara y definida de preparación, necesitábamos una articulación mucho más concreta y eficaz”.

Por su parte, el director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó que hoy se cuenta con una reserva estratégica que integra diversos insumos y áreas para atender una contingencia.

Como fase dos de preparación, el próximo lunes se tendrá integrado un diagnóstico situacional de la capacidad de atención médica. “Así revisar las necesidades de escalamiento, implementación o desarrollo, y presupuestar para tener los recursos que se requerirían”.

[email protected]