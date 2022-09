México insistirá con Francia sobre tráfico ilícito de bienes culturales

Para cuando finalice la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2022, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, habrá sostenido cerca de 15 reuniones con países que estuvieron en nuestro país, dos de ellas trilaterales y una regional con el Grupo América Latina y el Caribe (Grulac). Así lo dio a conocer Manuel Zepeda, vocero de la dependencia federal al cierre de la segunda jornada de la cumbre.

Las naciones con las que la funcionaria se habrá sentado a la mesa, declaró, son Grecia, Arabia Saudita, Marruecos, Colombia, Venezuela, Suiza, Chile, Palestina, Costa de Marfil e Irán, entre otras, así como reuniones trilaterales con Estados Unidos y Canadá, lo mismo que con Guatemala y Belice.

Dos de los países con los que se esperaban reuniones con nuestro país eran Italia y Francia. Con Italia sí fue posible sostener una reunión de manera previa a Mondiacult, compartió Zepeda, no así con Francia.

No hubo posibilidad, el tiempo no nos dejó, además de que Francia tiene elecciones esta misma semana. Es por eso que la ministra de Cultura no participó y enviaron gente de la embajada”.

Confirmó que se insistirá en establecer una relación con Francia para abordar el tema del tráfico ilícito de patrimonio. “Y eso no tiene que ver con Mondiacult. Francia por sus leyes no reconoce como ilegal algo que haya entrado a su territorio y que nosotros sí catalogamos como tráfico ilícito. Así que, si no es con reuniones bilaterales, seguiremos insistiendo en que se modifiquen las leyes del país”.

Añadió que en las reuniones se han abordado temas de cooperación cultural y, sobre todo, del combate al tráfico ilícito y repatriación de patrimonio. “Ha habido varios países que se han acercado para saber cómo le hemos estado haciendo”

Mondiacult 2022. Foto: EE Eric Lugo

Asimismo, Zepeda confirmó la cifra definitiva de los ministros que tomaron parte de la magna cumbre: 153 países enviaron un ministro, un viceministro o un embajador. De estos, 136 fueron de manera presencial. “Aun así es un récord de participación de países a nivel UNESCO”.

Este viernes, el pleno de la cumbre se volverá a reunir en el Auditorio Nacional para una sesión plenaria en la que se votará y emitirá el acta resolutiva.

“Estamos todos confiados en que se pueda dar un Objetivo de Desarrollo Sostenible número 18 que contenga a la cultura dentro de sus líneas, para ya no tener que depender de presupuestos ni de puntos porcentuales del PIB sino que la cultura sea tan transversal que tenga nombre, tenga peso y proyectos alcanzables en el presupuesto”.