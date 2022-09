México en la Piel, el proyecto de moda y cultura que sigue adornando a Taxco

Considerada la Ciudad luz, en la ciudad de Taxco, Guerrero, se celebró la quinta edición de “México en la piel” evento que reúne moda, cultura y turismo.

El evento fue fundado por Tony Berber y Lu Buffoni, entusiastas del estilo de vida, turismo y moda. Desde el 2017 se presentan propuestas de moda nacional e internacional en este rincón de México. Los organizadores hacen una selección y se les invita a llenar de pasarelas el zócalo de Taxco, las modelos son 15 mujeres que han sido o son seleccionadas en los certámenes de belleza como ganadoras en sus estados.

Fueron 5 diseñadores entre ellos dos de joyería y accesorios: Enrique García y Yurueta, y tres diseñadoras de moda para mujeres: Jasive Fernández, Jessika Santillan y Carmen Belissa.

Durante esta edición, los artistas que destacaron en “México en la piel” fueron Jasive Fernández, diseñadora de moda que representó a México en el pabellón de Dubái en la Expo Dubái 2020 y a quién se le reconoce por ser promotora y defensora de la moda mexicana contemporánea.

“Quiero dejar un legado en la moda mexicana y en la moda del mundo, me interesa que en primer lugar nos vean como una potencia mundial, en términos de propuesta y diseño, y que en México no solo hacemos tejidos artesanales, los honro y respeto y me encantan, pero estoy diseñando para la mujer del mundo”, dijo Jasive Fernández, diseñadora de la firma que lleva su nombre.

Jasive presentó en México en la Piel una cápsula –selección y adecuación de prendas de una colección ya antes presentada– que tituló “Vibrato”, de su pasada colección “Sinfonía”.

El nombre nos lleva a pensar en música clásica y esta inspiración se ve reflejada en las múltiples texturas de las telas y en los plisados al estilo colonial y ad hoc para el otoño invierno.

Esta colección es especial por los cuellos que han ganado terreno en la firma de Fernández, estas piezas son la unión armónica de lo que significa elegancia y esencia de la propia marca, que está llena de femineidad.

Jasive Fernández dijo en entrevista: “Mi principal inspiración son las mujeres y continuo destacando la belleza y la fuerza de la mujer a través de mis tejidos y mis líneas. Usé piezas coloridas que van muy bien con esta pasarela ‘México en la piel’ y en pleno inicio del mes patrio”.

En esta pasarela predominaron las blusas con manga de globo en tela seda con moños maxi que en combinación con los chalecos tipo sparta, atrapan las miradas por las formas de las prendas, así como las elegantes transparencias y tonos vivos, como el rojo, el verde olivo, dorados, verde botella y negro.

La segunda propuesta para esta pasarela fue la del diseñador de joyería Enrique García, este artista tiene tres años de estar con su negocio propio de joyería en plata.

Enrique García es aprendiz del joyero internacional mexicano Daniel Espinosa, uno de los diseñadores de accesorios más importantes de América Latina, quien saltó con mayor fuerza a la fama porque tanto la artista y cantante de pop Shakira y la celebridad Kendall Jenner así como Paris Hilton han comprado sus accesorios.

García asegura haber tenido un excelente maestro y su trabajo lo refleja, ya tiene puntos de venta en Nueva York, Ciudad de México, Acapulco, San Miguel de Allende y Ensenada.

Joyería de Enrique García

Además, García comentó para El Economista, que esta realizando nuevamente una colaboración con Disney para lanzar un Mickey Mouse en plata. Sin ofrecer más detalles también comentó que sería la segunda vez que trabaja con esta empresa.

Uno de los talleres del joyero y diseñador Enrique García está ubicado en Taxco y participó con una variedad de brazaletes, collares, aretes y anillos para engalanar con sus accesorios la pasarela de Jessika Santillán.

La firma homónima de Jessika se enfoca en hacer vestidos de gasa con distintas de combinaciones y colores para lugares cálidos y eventos especiales. La firma es peculiar por tener vestidos largos con mucho vuelo para que el viento juegue con ellos al momento de caminar y en su mayoría tienen tiras en el torso, lo que hace que se rematen con escotes para así complementar siempre con un accesorio.

Por el lado internacional estuvo la marca moda de lujo colombiana para mujer Carmen Belissa. Esta firma que viene de Barranquilla se lució en el kiosco del zócalo de Taxco con diversas salidas con estampado coloridos y neutros.

“Estoy feliz por venir no solo a mostrar moda sino porque este evento reúne moda, belleza y cultura y esto lo he hecho desde hace 21 años. Cuando me llamaron para invitarme como diseñadora internacional, preparé 15 salidas y me emocioné muchísimo porque también se está promoviendo el destino mágico y esto es para que todo el mundo lo adopte”, dijo Belissa en entrevista con El Economista.

Carmen Belissa presentó 15 salidas con tendencia atemporal que lleva el nombre de “Alegría” y está inspirada en los cambios sociales que se han vivido a nivel mundial, el renacer, el soltar y esa es la razón de las hojas que plasmó en sus textiles. El color que predominó son el azul y el amarillo en sedas y velos que evocan comodidad y elegancia.

Tras cinco ediciones, México en la piel continúa siendo una invitación para visitar la ciudad de Taxco y un evento para apoyar a la difusión, el consumo de moda, arte y el diseño nacional.