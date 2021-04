Los compromisos de México en materia de medio ambiente son claramente inconsistentes con lo que se requiere globalmente, asegura Jorge Villarreal, director del programa de Cambio Climático de la Iniciativa Climática de México (ICM), a propósito de la Cumbre Virtual de Líderes sobre el Clima que comenzó este jueves en Washington.

“La neutralidad del carbono es esencial para que nosotros en el mundo mantengamos la temperatura promedio de la tierra por debajo de 1.5 grados centígrados, si no lo logramos estaremos en un colapso climático, poco manejable en términos económicos, y que tendrá un impacto enorme en términos sociales”, detalló Villarreal, y agregó: “No habrá recurso público o programa social que pueda detener el impacto y deterioro en un escenario de mayor crisis climática. Ante esta necesidad, hemos visto cada vez mayores anuncios por parte de economías importantes y emergentes para la neutralidad de carbono”.

En el análisis de este evento, Villarreal asegura que en el segmento de alto nivel vimos anuncios globales que se vuelven fundamentales, pues son la respuesta a una tendencia inmediata del año pasado donde empezamos a observar que las naciones ponían el tema sobre la mesa.

Aunque se esperaban anuncios aún más ambiciosos, se trata de un reconocimiento y validación de lo que la ciencia nos está diciendo, “la ciencia nos está señalando cuál es el marco de acción para evitar una catástrofe global”. Destacó que el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó hablando de trabajos, “esto habla de una reconversión económica, de la oportunidad de repotenciar el empleo a través de la reconversión económica de bajo carbono, todos los anuncios que vimos hoy están centrados y sustentados en la ciencia”.

Villarreal hizo una recapitulación de los anuncios: Estados Unidos se comprometió a reducir 50% sus emisiones de efecto invernadero para el 2030, Japón incrementó su compromiso de 26 al 46%; Canadá hizo lo propio al pasar de 30 a 40-45%; Brasil dio un discurso progresista de cambio climático y anuncia que su compromiso al 2060 lo mueve al 2050, es decir adelantará sus metas.

China por su parte ya había anunciado sus metas desde el año pasado, pero hoy anuncia una reducción importante de carbón entre el 2025 y 2030, Rusia con todo y sus tensiones con Estados Unidos, comprometió un trato preferencial para las energías renovables, India ratificó su compromiso de instalar 450 gigavatios de energía renovable al 2030, para darnos una idea, nuestra matriz eléctrica total en México es de 66 gigavatios, además Reino Unido anuncia la reducción de emisiones en 78% para el 2030.

Propuesta mexicana, poco significativa

El especialista asegura que estas acciones contrastan de manera sustancial con el anuncio y discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador que enfocó su propuesta en no aumentar el consumo de petróleo de manera externa y satisfacer la demanda interna; anunciar el programa Sembrando Vida con un potencial de 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, basado en una serie de supuestos que todavía no pasan y en reglas de operación que tendrán necesariamente que cambiar para poder alcanzar este poder de mitigación.

Además de anunciar el proyecto de trabajar en la modernización de las plantas hidroeléctricas de México, que está bien repotenciar, pero que técnicamente no aportará para generar una diferencia significativa.

Villarreal afirma que hay una diferencia muy importante entre los compromisos internacionales que apalancan los esfuerzos globales para poder estar en la trayectoria y evitar un colapso climático, frente a la respuesta mexicana. “Todo esto nos aleja de la capacidad para cumplir nuestra ya pobre meta del 22% al 2030”.

Concluye que aunque hoy las autoridades mexicanas se quedan cortas en las metas, no hay política pública que alcance si nosotros como ciudadanos no cambiamos el rumbo, no repensamos cómo consumimos la energía, nuestros productos esenciales, cómo nos movemos y actuamos; “en nosotros también cae mucha de la responsabilidad y en esta coyuntura tenemos oportunidad de repensar nuestras acciones”.