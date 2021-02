Como diseñador industrial, Alejandro Cortina al principio de la pandemia imaginó adaptar las máscaras de snorkel para que funcionaran como protección, ese diseño se donó para que pudiera ser producido en México y en otros países, pero un punto importante fue seguir en contacto con las personas que comenzaron a utilizar esta herramienta para poder obtener una retroalimentación.

Cuando se dieron las primeras observaciones el resultado fue desalentador en el sentido de que la usaban personas con jornadas hasta de 8 horas, el snorkel presentó problemas como que no se podía ver bien, que guardaba mucho dióxido de carbono, lo que generaba dolor de cabeza y la presión en la cara por tener tantos tirantes generaba muchas molestias en la piel; no era una herramienta funcional pues los usuarios tampoco se podían comunicar con los pacientes y no podían operar.

Con el descontento de una herramienta que no aportaba un cambio verdadero, Alejandro pensó en los equipos más seguros creados para materiales muy peligrosos, pero la idea era buscar qué había en medio de todo eso, así llegó la idea de una escafandra, para que fuera un equipo económico, fácil de usar, cómodo y seguro.

La escafandra denominada IO-HOOD se compone de: capucha de tela no tejida (plástica) de 70g m2, resistente a líquidos (repelente) que permite la transpiración. Unión tela a tela por termofusión (ultrasonido), unión tela a mica con hilo y, posteriormente, bañada con silicón líquido; mica cristalina de PET con grafeno en ambas caras; respirador 95% de eficiencia para partículas de 0.3 micras; y peto. Todo el equipo pesa 270 gramos y no se puede usar mal, es muy sencillo de colocar por lo que el resultado fue muy afortunado.

La IO-HOOD cuenta con aislamiento de media cara para nariz y boca que está conectado al exterior de la escafandra.

Hacer que el diseño fuera escalable

Alejandro platica que aun cuando es un equipo médico, la escafandra tiene grandes beneficios para cualquier persona que tiene una relación uno a muchos, es decir, que en un día vea a un determinado grupo de personas, incluso la escafandra ya se está usando para vuelos comerciales, por lo que la idea es que se genere a gran escala.

Ya con el diseño Alejandro se acercó al grupo de expertos de la Red de Tecnologías de la Salud de la Red ECOs, que coordina la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), este proceso permitió hacer más eficiente y acelerar la validación del equipo de protección personal.

Fue así como el equipo de protección contó con la colaboración de Alta Tecnología en Filtración de Aire (ATFIL), empresa que trabaja en alianza con la UNAM a través del Centro de Ingeniería Avanzada, la Facultad de Ingeniería, el Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica, para el desarrollo de filtros de alta eficiencia; y con los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Cancerología, y de Ciencias Médicas y Nutrición, para las pruebas de validación técnica y clínica, así como con la Cofepris para su registro sanitario.

“Sí nos vimos beneficiados con el apoyo de la SECTEI en cuanto a la velocidad de lo que ocurrió, esto no es un sí se puede, sino un sí se debe, no hay motivos para no innovar, se tiene que lograr, el hecho de que esto haya surgido desde un diseñador industrial que tenía pocos o nulos conocimientos de medicina y se haya acercado a preguntar a las personas adecuadas demuestra que se trata de una visión de lograr objetivos”, indicó.

Hoy la escafandra ya ha sido probada por médicos en cirugías prolongadas, pero se busca llegar a un amplio mercado, incluidos otros países interesados.

La meta es llegar a grandes cantidades de personas no sólo en México, sino en el mundo. El costo de la escafandra es de 584 pesos con 4 filtros incluidos, sin embargo se busca reducir su costo con la expansión.

IO-HOOD ya cuenta con el registro sanitario ante la Cofepris, 1623C2020, y se puede adquirir a través de la página https://www.io-hood.com/ o lograr contacto a través de la página de la SECTEI https://web.sectei.cdmx.gob.mx/dgdit/tecnologiascdmx/salud/escafandraN95/.

“Resta mucho de la pandemia y hay que cuidarse, la escafandra es para toda aquella persona que se siente expuesta por su trabajo a interactuar con muchas personas en un día”, concluyó Cortina.