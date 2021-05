Este martes se conmemora una vez más el Día Internacional de los Museos en medio de la pandemia, como sucedió en el 2020, entonces con la incertidumbre, pero ahora, además, con los estragos económicos y sociales. Las actividades que anticipan los recintos sugieren que será un día de reflexión más que de celebración.

La vida de los museos en un momento histórico que replegó gran parte de las actividades culturales a la virtualidad no resultó la panacea para los espacios museísticos, así lo indican estudios internacionales como el Museums Around the World. In the Face of Covid-19, emitido por la UNESCO en abril pasado, y locales, como la Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020, publicada por la UNAM en febrero de este año.

Sin embargo, pese a la poca química entre los museos y la virtualidad, esta parece ser una vía que llegó para quedarse y en la que hay que irrumpir con estrategias, con nuevas miradas, hacerla parte fundamental de la oferta de los recintos.

Por ello, este martes distintas instituciones en México y el mundo realizarán mesas de conversación, conferencias y foros con prácticamente la misma temática: el futuro próximo de los museos, el peso de la virtualidad, la necesidad imperante de generar comunidades y de continuar con los programas educativos por vías distintas y con énfasis en los problemas sociales; hallar, pues, la continuidad digital de los museos como espacios para el diálogo, el análisis crítico y la reflexión sobre los problemas contemporáneos.

El tema no es nuevo, pero ahora es imperante. En febrero pasado Chris Cloud, director de Comunicación y Marketing del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, participó en un foro organizado por la plataforma internacional MuseumNext y argumentó que la calidad de los contenidos digitales museísticos debe imperar por sobre la cantidad, para generar cercanía con el público: “sus contenidos no son para ustedes (los museos), sino para las comunidades a las que están tratando de servir (…) una comunidad que se siente vista y escuchada puede convertirse en su integrante y embajadora más leal”, sugería.

Un sector de la población por conquistar: hola TikTok

México no es la excepción sobre la dificultad de los recintos para hallar su espacio en el plano digital, así lo deja ver el ya citado estudio de consumo cultural durante la pandemia, de la UNAM.

Por ejemplo, el 65% de los encuestados respondió que no ha invertido un mínimo de tiempo en visitar museos en línea. Fue la segunda opción menos elegida por debajo de ver teatro en línea, cuando antes de la pandemia asistir al museo de manera presencial era la segunda opción preferida —la primera era ver películas o series—. La encuesta además revela que quienes menos interés mostraron por visitar los museos en la virtualidad son jóvenes de entre 15 y 19 años, el nicho poblacional por conquistar.

El trabajo también arrojó que las redes sociales como Instagram, Snapchat y TikTok, plataformas con contenidos principalmente lúdicos, son precisamente usadas con predilección por el mismo rango de edad que prefiere no visitar los museos en línea.

Distintos foros, la misma discusión: reinventarse

Con todo el trasfondo, este día decenas de museos e instituciones organizan encuentros desde las redes que coinciden en esa inquietud. Por ejemplo, se realizan las charlas “Museos y virtualidad: el futuro que imaginamos”, organizado por el Museo Nacional de San Carlos, y “Escenarios posibles. Reimaginar el futuro de los museos y su papel en nuestras sociedades”, del Museo de Arte e Historia de Guanajuato.

La oficina en México del Consejo Internacional de Museos (ICOM) lleva a cabo el seminario “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar”, con conversaciones como “Los museos universitarios de ciencias en tiempos de pandemia”, que echará a andar el Museo de la Luz. Fuera de México también habrá espacios para pensar sobre la coyuntura, como es el caso del Museo Thyssen-Bornemisza, que llevará a cabo el encuentro de título “El museo del futuro”. Son apenas unas cuantas de los temas que coinciden.

A propósito de buscar incursionar en TikTok, la red social anunció que a lo largo de todo este día se pondrá en marcha el programa #MuseumMoment, un ejercicio de aproximación entre los museos y nuevos públicos, del que participan 23 recintos de todo el mundo, como el Museo del Prado (Madrid), el Museo de Arte Mori (Tokio), el Palacio de Versalles y el Musee d’Orsay (París), el Victoria & Albert (Londres), el Met (Nueva York) y dos de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo Interactivo de Economía, entre otros, los cuales tendrán la oportunidad de mostrar a la comunidad de la plataforma, uno a la vez, sus espacios y la intimidad de sus colecciones de arte.

Museos y virtualidad: el futuro que imaginamosOrganiza: Museo Nacional de San CarlosParticipan: Luis Adrián Vargas (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM), Alfonso Miranda (Museo Soumaya), Alejandra de la Paz (Museo Franz Mayer), Mireida Velázquez (Museo Nacional de San Carlos)Por Facebook: MuseoSanCarlosHorario: 18:00 horas

Los museos universitarios de ciencias en tiempos de crisis

Organiza: Museo de la Luz

Por Facebook y YouTube: Museo DeLaLuz

Horario: 17:00 horas

Escenarios posibles. Reimaginar el futuro de los museos y su papel en nuestras sociedades

Organiza: Museo de Arte e Historia de Guanajuato

Por Facebook: Museo de Arte e Historia

Horario: 18:00 horas

El museo del futuro

Organiza: Museo Thyssen-Bornemisza

En la página del recinto: museothyssen.org

Horario: 13:30 (tiempo de México)

Biblioencuentro: Día Internacional de los Museos

Organiza: Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Por Facebook: RedNacionaldeBibliotecas

PublicasPor YouTube: DGB Secretaría de CulturaHorario: 11:00 horas

Feminismos y acción directa en el museo

Organiza: Laboratorio Arte Alameda

Participan: Lorena Wolffer (activista cultural) y Andrea Media Rosas (abogada feminista)

Por YouTube: Laboratorio Arte AlamedaHorario: 18:00 horas

