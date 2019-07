Tras los incendios en California, que pusieron en riesgo su Bleak House, el director de cine Guillermo del Toro decidió sacar su colección de monstruos y donar una parte a diferentes instituciones.

“Después de los incendios en California que estuvieron cerca de llegar a casa de Guillermo, él decidió donarla a diferentes instituciones y muchas piezas se van a ir a varias colecciones y será muy difícil que vuelvan a coincidir otra vez en el mismo tiempo y espacio”, dio a conocer Eugenio Caballero en la presentación de En casa con mis Monstruos (Turner/UdeG), libro que acompaña la exposición que actualmente se presenta en Guadalajara con más de 50 mil boletos vendidos.

“No todas, pero sí algunas piezas. La verdad no sé cuántas, pero sé que muchas piezas están donadas y se tienen que entregar este año. Por lo que está es la última vez que se podrán ver así en Guadalajara y el final será el 29 de octubre. No se va a extender y no se va a repetir en ningún lugar del mundo por eso el libro es una memoria, como un detrás de cámaras con muchas fotos de la colección de Guillermo, piezas de arte mexicano que nos prestaron y algunas más de cómo fue la selección y la manera en l que me encontré con ellas”, agregó Eugenio Caballero, curador de la exposición.

En casa con mis Monstruos se lanzó con un tiraje de 10 mil ejemplares con un precio de 390 pesos con textos de del Toro, Caballero, Raúl Padilla (Presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara) y Leonardo García Tsao con diseño de Alejandro Magallanes.

“Una de las ideas de Guillermo era la posibilidad de inspirar y por eso apostamos porque fuera mucho más allá que un catálogo de exposición. Queríamos que fuera un acercamiento muy íntimo a Guillermo del Toro y creo que el libro refleja mucho de lo que quisimos hacer en la exposición narrativa”, añadió Caballero.

Guillermo del Toro pidió a la editorial Turner que el libro En casa con mis monstruos fuera accesible al gran público.

“Que no fuera un catálogo de arte, de gran formato o lujoso; él quería un libro que llegara al mayor público posible para apoyar o motivar a los jóvenes y lo cumplimos”, señaló Santiago Fernández de Caleya, director de la editorial Turner.

Mientras tanto, Eugenio Caballero aseguró que a Guillermo del Toro le gustó mucho el libro.

“Queríamos mostrar cómo él se encontró con los monstruos y lo fueron definiendo. Es un libro donde está la voz de Guillermo en cada frase e imagen”, finalizó Eugenio Caballero.

En casa con mis monstruos se divide en nueve capítulos con fotografías de algunas piezas de la colección de Del Toro y frases del cineasta sobre algunos monstruos y momentos de su vida que hacen del libro una pieza valiosa e invaluable para comprender mejor al genio mexicano que sentencia en alguna página: “Los monstros nos enseñan que ser imperfectos es lo más bello que puede ocurrirnos como seres humanos”.

