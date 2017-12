El 2017 fue un gran año a nivel de gastronomía. Si aún no saben qué cenar en navidad o Año Nuevo, o tienen una reunión con sus seres queridos, les comparto una lista con los mejores platillos que degusté durante 2017. Hay para todos los gustos.

El restaurante Aitana

Del chef-empresario Alberto Ituarte, sirve un menú mediterráneo. Recomiendo el arroz negro italiano Carnaroli piamontés, con salsa negra de tinta de txipirón, fumet de pescado, camarones y róbalo fresco, terminado al horno y servido con alioli, mayonesa de aceite de oliva y ajo, es de un sabor delicado.

En: Pedregal 24, Torre Virreyes, colonia Lomas de Chapultepec. Tel: 5540-3193.

Blanco Colima

Presenta su menú de comfort food, que contiene una joya gastronómica: croquetas de foie y queso mascarpone, preparadas con esferitas de foie au torchon y queso mascarpone italiano, empanizadas con pan Panko japonés, fritas en aceite vegetal y servidas con mermelada de higos, ajos rostizados y chile morita.

En: Colima 168, colonia Roma Norte. Tel: 5208-2702.

Café Torino

El chef copropietario del Café, Pablo Portilla, se formó en la ciudad de Turín, Italia, por lo que su carta es de este tipo de cocina, destacándose los pimientos rojos orgánicos, tatemados, sudados y pelados, cocinados en la plancha caliente con aceite de oliva, láminas delgadas de ajo, sal de mar, rostizados al horno caliente para lograr su sabor umami.

En: Plaza Oasis, Avenida Universidad 1778, colonia Copilco. Tel: 5554-4859.

La cantina Delirio La Auténtica

Después de funcionar 20 años como cantina de barrio, se transformó en un local que además de ofrecer bebidas alcohólicas, sirve desayunos, comidas y cenas con el toque de Mónica Patiño y su hija Micaela Miguel. Su pollo al horno marinado con harissa En: salsa magrebí picante. y terminado al horno, servido con salsa griega tzatzik En: yoghurt, pepino y hierbabuena. está delicioso.

En: Avenida Cuauhtémoc 129, colonia Roma Norte. Tel: 5087-2182.

El Jamil

La cocina libanesa siempre ha sido una de mis favoritas, el chef propietario de este restaurante, Mohamad Jamil, ha creado un T Bone de cordero salteado en jitomate y piñones, servido con salsa hummus que es muy especial.

En: Ámsterdam 306, colonia Hipódromo Condesa. Tel: 5564-9486.

Kaye

El chef Pedro Martín sirve su “cocina sin reglas”. Como el pescado cochito de Veracruz, cocido en el sartén, bañado en una salsa de hígado, corazón y riñón del mismo pez; la cabeza se marina en adobo de guajillo, se enharina, se fríe y se come totalmente; mención muy especial al arroz a banda socarrat con jaibas de concha suave.

En: Alfonso Reyes 108, colonia Condesa. Tel: 7045-1722.

Lur

En este restaurante, sus chefs copropietarios Mikel Alonso y Gerard Bellver preparan comida casera hi-tech. Como el pollo orgánico al horno, totalmente deshuesado, inmerso en salmuera En: fija el sabor umami., untado con pasta de aceitunas negras, cocido al vacío y rostizado en el horno para que la piel quede crujiente.

En: Mazaryk 86, colonia Polanco. Tel: 5545-6802.

Maison de Famille

La familia Bouteille-Avernin convirtió el legendario Champs Elysées en un mito; ahora maneja una carta típicamente francesa. Y ofrece verdaderas joyas como las “lágrimas verdes”, chícharitos minúsculos en mantequilla o el conejo de su granja morelense con frutos secos y vino tinto.

En: Colima 152, colonia Roma Norte. Tel: 5207-2546.

Momo

Conocí al chef Víctor Zárate hace algunos años y me llamó la atención lo sutil de su cocina; ahora en su propio restaurante, el platillo que disfruté fue un tamal de camarón, de masa de maíz colada, camarones cocinados a la veracruzana, envuelto en hoja santa y cocido al vapor, servido con salsa de frijol y chicharrón prensado.

En: Orizaba 87, colonia Roma Norte. Tel: 7044-4937.



Pasillo de Humo

El restaurante, sucursal de Las Quince Letras, en Oaxaca, tiene frente a sus fogones al chef Alam Méndez Florián, que sirve cocina oaxaqueña. Aquí es donde saboreé unos tacos de tripa de res dorada, en tortilla hecha en casa, con guacamole que incluye hierba chepiche, salsa de chile de agua y brotes de cilantro.

En: Nuevo León 107, colonia Condesa. Tel: 5211-7263.

Poleo

Otro restaurante de cocina oaxaqueña es Poleo, sucursal del Orígenes de Oaxaca, del chef copropietario Rodolfo Castellanos, que ofrece cocina oaxaqueña contemporánea con mezclas inusuales. Entre ellas, de desayuno, huevos rancheros con hoja santa, y de comida, lengua de res asada en salsa de chichilo negro, servida con coliflor tatemada y vegetales de temporada.

En Ámsterdam 225, colonia Hipódromo Condesa, Tel: 5087-2132.

Rosetta

La chef-empresaria Elena Reygadas, sirve platillos en los que la mezcla de ingredientes es lo más importante. Y como ejemplo, probé el mole negro con chicatanas tostadas y molidas, acompañado con hongos duraznillo y escobetilla encurtidos en vinagre de vino blanco.

En: Colima 166, colonia Roma Norte. Tel: 5533-7804.

Sagardi

Ofrece cocina antigua tradicional vasca, servida por el chef copropietario Joan Bagur. Ahí disfruté del pintxo Gilda, y el txuletón de vacas lecheras viejas, cocido en parrilla de carbones de leña de encino, con el exterior casi carbonizado y el interior rojo jugoso, acompañado de ensalada de lechugas aderezadas con aceite de oliva y vinagre de sidra.

En: Mazaryk 183, colonia Polanco. Tel: 5250-0881.



Sartoria

La pasta es un ingrediente básico en la cocina italiana, y en el Sartoria su chef copropietario, Marco Carboni, prepara pasta fresca diariamente. Recuerdo con agrado los gnocchi sardi maloreddus, de harina de sémola y agua salada, con ragú de cinco cortes, estofado de cachete y cola de res, costilla y hombro de cerdo y salchicha italiana.

En: Orizaba 42, colonia Roma Norte. Tel: 7265-3616.

Sepia

El chef copropietario Julián Martínez Bello recientemente inauguró su restaurante, con una carta de cocina mediterránea de vanguardia. El platillo más sabroso que recuerdo es, la sepia del Cantábrico en su tinta, con una salsa de la tinta del molusco y menta, acompañada de papas y ejotes cocidos al alto vacío.

En: Sinaloa 107, colonia Roma Norte. Tel: 7827-9395.

Tandoor

Mi restaurante favorito de cocina indo-pakistaní, del chef copropietario Riaz Ahmed Siddiqui. Entre mis platillos favoritos está el muy picoso Res Curry Vindaloo, que son cubitos de carne de res en salsa que lleva entre otras especias, garam masala, semillas de mostaza, pimienta cayena, páprika, turmérico, comino, canela, clavo y otras más, servido sobre arroz basmati.

En: Copérnico 156, colonia Nueva Anzures, Tel: 5203-0045.

Te Mataré Santana

Una taquería de “mucho taco” y además sabrosa. Su chef corporativo Antonio Pacheco supervisa un delicioso jugo de carne único y los tacos de tortillas hechas en casa, de tripa de ternera y mollejas de res con salsas verde y roja molcajeteadas.

En: Cerrada de Perpetua s/n entre Damas y Mercaderes, colonia San José Insurgentes. Tel: 6732-7836.

Zoku

La cocina japonesa es ofrecida en muchos restaurantes, pero en mi opinión uno de los mejores es Zoku, donde el chef Silverio Cervantes prepara un tempura excepcional de verduras kakiage En: hongo Portobello, zanahorias, cebollas y berenjenas. cortadas juliana y camarones U12, servidas con salsa tentsuyu.

En: Durango 359, colonia Roma Norte. Tel: 5211-9855.

El Nuevo Pujol

Del multigalardonado chef-empresario Enrique Olvera sirve un menú de su cocina de autor y dentro de este, me gustó el elotito tierno tatemado, pelado y vuelto a tatemar en el comal, servido con mayonesa casera de hormigas voladoras chicatanas de Oaxaca En: que tienen su propia grasa y sabor umami, presentado dentro de una calabaza hueca.

En: Tennyson 133, colonia Polanco. Tel: 5545-4111.

París 16

Al restaurante de Alejandro H. Attolini, lo he llamado “el acorazado de bolsillo” y “la punta del iceberg”, porque sus instalaciones sencillas no reflejan la cocina deliciosa y bien preparada del establecimiento. El pescado chopa a la veracruzana, con una salsa que incluye aceite de oliva italiano, ajo, cebolla, pimientos, alcaparras, jitomate saladet, aceitunas y guindillas españolas, servido con una papa al vapor y arroz blanco, es non pareil.

En: Reforma 368, colonia Juárez. Tel: 5511-0119.

El Hidalguense

La costumbre de comer barbacoa durante el fin de semana está muy establecida dentro los habitantes del altiplano mexicano, y en mi opinión, la mejor de todas es la de El Hidalguense. De Norma y Moisés Rodríguez, preparada en su rancho de Tulancingo, Hidalgo y ofrecida los viernes, sábados y domingos; además de otros platillos típicos de la región, la barbacoa de pescuezo es la más delicada, con tortillas de masa azul hechas a mano y tres salsas, verde, roja y macha En: combinación de varios chiles.

En: Campeche 155, colonia Roma Sur. Tel: 5564-0538.

