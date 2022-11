“Los editores estamos absorbiendo mucho de los incrementos”: Caniem

Estoy convencido de que nos hace falta una visión integral para la generación de políticas públicas en torno al libro y la lectura en México como un detonante del desarrollo cultural y educativo del país. Y en ese marco de políticas públicas hay que ver todo el espectro integral”.

Hugo Setzer, presidente de la Caniem.

El atorón en la cadena de suministro de papel, como este diario ha consignado a través de distintas voces del gremio editorial en México, ha ralentizado la recuperación de la cadena productiva del libro. Ahora mismo, el precio unitario de los libros es elevado y los editores han recibido cantidades anormales de devoluciones de parte de las librerías.

Las razones por las que algunos ejemplares no se venden son multifactoriales. Una de ellas es que los libreros están concentrados en los títulos que suelen venderse de manera más ágil. Sería necesario evaluar hasta qué punto el precio del libro puede o no desanimar al potencial comprador.

Para hablar sobre el momento que vive la cadena editorial, El Economista conversa con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Hugo Setzer Letsche, en el marco, además, de la entrega de los Premios Caniem 2022 y del Premio Juan Pablos al Mérito Editorial, que le fue otorgado la noche de este jueves al editor, traductor y poeta Marcelo Uribe Muñúzuri.

“A nivel internacional, el precio del papel ha aumentado alrededor de un 40%, pero no conozco ninguna editorial que haya aumentado hasta el 40% el precio de sus libros”, expone Setzer en la sede la cámara, en Coyoacán. “Estamos absorbiendo mucho de los incrementos en la industria precisamente para no perjudicar a nuestros lectores. La mala noticia en ese sentido es que no se ve que el precio del papel se vaya a estabilizar próximamente, parece ser que va a seguir subiendo, pero nosotros continuaremos con todo el entusiasmo, produciendo y presentando novedades”.

La tasa cero

Dentro de esta situación de la cadena productiva del libro, vuelve a ser un tema para señalar la necesidad de respaldar al gremio editorial y libreros con políticas públicas en las que se ha hecho énfasis ya por varios años y que, sin embargo, no se han concretado en reformas.

Desde la Asociación de Librerías de México (Almac) y la Red de Librerías Independientes (Reli) se ha reiterado la necesidad de lograr el beneficio de la tasa cero para librerías y de la ampliación en la ley del precio único del libro de 18 a 36 meses, que permita extender el piso parejo de competencia para los puntos de venta.

Asimismo, al menos desde la Reli, se ha pugnado por una voz de peso en las decisiones fuertes de la cadena editorial. En este sentido, en abril pasado el propio presidente de la Caniem, a días de haber asumido la presidencia, expuso que una de las prioridades de su gestión sería reforzar el vínculo con los libreros y su presencia en la cámara.

Al respecto, a casi siete meses de su gestión, Setzer comparte: “con ambas redes estamos en contacto. Quedamos recientemente que nos vamos a reunir otra vez para entrarle a diferentes problemas. Por ejemplo, desde la Caniem también estamos interesados y recordando una y otra vez lo del tema de la tasa cero de IVA para los libros, en donde, de manera inexplicable, las librerías están excluidas y yo diría que discriminadas”.

Comunicación con el legislativo

La Caniem ha establecido contacto con legisladores de ambas cámaras, indica Setzer, para insistir en las bondades de incorporar el precio único y la tasa cero a librerías en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Este parece un buen momento para retomarlos, considerando que la semana pasada fue turnada a la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados una minuta para la adición de diversas disposiciones en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, de manera que podrían insertarse en las propuestas de reforma. “Hemos hablado con varios diputados de la comisión y lo ven viable”, indica Setzer.

“El tema del precio único es lo que ha hecho que países como Francia, Alemania o España se hayan desarrollado de una manera muy importante tanto las pequeñas editoriales como las librerías de barrio. Estoy convencido de que nos hace falta una visión integral para la generación de políticas públicas en torno al libro y la lectura en México como un detonante del desarrollo cultural y educativo”, cerró el dirigente.

El panorama del acceso a los libros en la región

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Caniem, junto con la Unión Internacional de Editores, el Consorcio de Libros Accesibles y la Universidad de Guadalajara organizará un seminario sobre publicaciones accesibles con la presencia de cinco expositores internacionales. Llevará por nombre “Edición accesible para personas con dificultades para acceder al texto impreso: una perspectiva desde América Latina” y se llevará a cabo el martes 29 de noviembre.

